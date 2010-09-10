Куплю старые бумажные деньги, монеты
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Куплю старые бумажные деньги, монеты
Куплю старые бумажные деньги (боны), ассигнации, облигации, монеты. Дорого.
тел. 8-965-221-70-84
тел. 8-965-221-70-84
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 10:21
Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты
Есть много монет разного достоинства Советского периода.Если интересно пишите предложения pavlu-alexey@ayndex.ru
Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты
До какого года?
Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты
tzar62 писал(а):До какого года?
До 1961 года.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 10:21
Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты
с 1924 по 90-е
Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты
Могу посоветовать хороший интернет магазин с большим выбором https://kremnica.ru/ . Себе заказала набор из 19 монет Победы и очень удивился количеством способом доставки, в этом плане молодцы. Но было бы неплохо снизить цены, потому что во многом они кусаются, а так все хорошо.
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