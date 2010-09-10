Куплю старые бумажные деньги, монеты

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Carcass
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 09:30

Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение Carcass » 28 мар 2013, 12:00

Куплю старые бумажные деньги (боны), ассигнации, облигации, монеты. Дорого.
тел. 8-965-221-70-84
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Алексей Сергеевич
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 10:21

Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение Алексей Сергеевич » 05 апр 2013, 11:07

Есть много монет разного достоинства Советского периода.Если интересно пишите предложения pavlu-alexey@ayndex.ru
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tzar62
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 20:02

Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение tzar62 » 08 апр 2013, 12:54

До какого года?
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Carcass
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 09:30

Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение Carcass » 08 апр 2013, 23:13

tzar62 писал(а):До какого года?

До 1961 года.
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Алексей Сергеевич
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 10:21

Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение Алексей Сергеевич » 13 июн 2013, 14:26

с 1924 по 90-е
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Куплю старые бумажные деньги, монеты

Сообщение VasiLissa » Вчера, 20:09

Могу посоветовать хороший интернет магазин с большим выбором https://kremnica.ru/ . Себе заказала набор из 19 монет Победы и очень удивился количеством способом доставки, в этом плане молодцы. Но было бы неплохо снизить цены, потому что во многом они кусаются, а так все хорошо.
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