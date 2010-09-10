Сообщение Brendalina » 09 июл 2017, 16:08

Соляная пещера - хороший вариант для старта предпринимательской деятельности. От 300-400 т.р. начальные вложения, а дальше уже по возможностям. Главное в этом деле выйти на достойного подрядчика, который поможет выбрать помещение, спланирует его дизайн, подскажет нужный именно вам галогенератор, а также все установит и будет помогать в обслуживании техники. Тоже доброе слово замолвлю за Аэромед. В самом начале знал, что буду сотрудничать с ними, все-таки - пионеры галотерапии. Все равно практически во всех пещерах соляных стоит их оборудование, зачем тогда действовать через посредников, если можно обратиться напрямую и создать качественный проект без нервотрепки