Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
в Рязани губернатор запретил деятельность кафе.Djomid писал(а):Имея такую сумму можно открыть небольшую кафешку,
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Магазинчик какой-то откройте.
Продуктовый например.) Ведь люди всегда будут кушать, значит и Ваш товар быстро раскупят.
Продуктовый например.) Ведь люди всегда будут кушать, значит и Ваш товар быстро раскупят.
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Софико писал(а):Магазинчик какой-то откройте.
Продуктовый например.) Ведь люди всегда будут кушать, значит и Ваш товар быстро раскупят.
Гы,а то,что пятёрки,дикси,магниты,барсы, уже в каждом дворе? Проходим,знаем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 июл 2017, 16:06
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Соляная пещера - хороший вариант для старта предпринимательской деятельности. От 300-400 т.р. начальные вложения, а дальше уже по возможностям. Главное в этом деле выйти на достойного подрядчика, который поможет выбрать помещение, спланирует его дизайн, подскажет нужный именно вам галогенератор, а также все установит и будет помогать в обслуживании техники. Тоже доброе слово замолвлю за Аэромед. В самом начале знал, что буду сотрудничать с ними, все-таки - пионеры галотерапии. Все равно практически во всех пещерах соляных стоит их оборудование, зачем тогда действовать через посредников, если можно обратиться напрямую и создать качественный проект без нервотрепки
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
может быть шиномонтаж?
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Можно заняться продажей бытовой химии, подобный бизнес будет всегда востребован среди населения, я лично пока что этим занимаюсь, вложений не так много, вот здесь можно взять выгодно оптом https://megasoap.ru/page/pricelist/
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Я бы не стала так рисковать своими деньгами. Пойдите дальше, возьмите ипотеку и купите квартиру со своим начальным капиталом. Сейчас можно в новостройке в Сочи например купить https://alpika-group.ru/kvartiry-v-sochi-ot-zastroyschika/kvartiry-biznes-klassa-v-sochi посмотрите на цены. И сдавать ее. Вечный доход и совершенно безопасно. Я бы так сделала.
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
Я бы Вам посоветовала подумать о франшизе, их конечно много, но нужно выбрать такую. которая прибыль приносить будет и Вы не выкинете свои деньги на ветер!
На рынке за последние несколько лет предложение по франшизе появляется, к сожалению, раньше, чем компания отработала хотя бы год.
У одних стоимость на вход в бизнес либо мала, либо отсутствует, цель таких компаний, за счет номинального развития сети, показать стабильность.
У других,бизнес стоит денег, цель, как правило, получение сиюминутной выгоды в формате взноса за покупку франшизы.
Вы почитайте, как нужно выбирать франшизу https://delatdelo.com/otkryt-biznes/franshizy/frajchajzing/chto-proveryat-pri-pokupke-franshizy.html.
На рынке за последние несколько лет предложение по франшизе появляется, к сожалению, раньше, чем компания отработала хотя бы год.
У одних стоимость на вход в бизнес либо мала, либо отсутствует, цель таких компаний, за счет номинального развития сети, показать стабильность.
У других,бизнес стоит денег, цель, как правило, получение сиюминутной выгоды в формате взноса за покупку франшизы.
Вы почитайте, как нужно выбирать франшизу https://delatdelo.com/otkryt-biznes/franshizy/frajchajzing/chto-proveryat-pri-pokupke-franshizy.html.
Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?
termo101 писал(а):Форумчане, добрый день! прошу вашей помощи! необходимо срочно приобрести 40-ка футовый морской контейнер под склад. Прошу оказать содействие, в долгу не останусь!
Сейчас на рынке не так уж и много фирм у которых можно морской контейнер купить и тут важно выбрать контейнер в хорошем техническом состоянии, к примеру мы брали в компании РИК, они и доставку организовали. Используем его на стройплощадке для размещения рабочих и сторожей, очень удобно)
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