Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение Raider » 24 мар 2016, 14:11

Djomid писал(а):Имея такую сумму можно открыть небольшую кафешку,
в Рязани губернатор запретил деятельность кафе.
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Софико
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:25

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение Софико » 25 май 2016, 17:15

Магазинчик какой-то откройте.
Продуктовый например.) Ведь люди всегда будут кушать, значит и Ваш товар быстро раскупят.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение listen10 » 25 май 2016, 20:04

Софико писал(а):Магазинчик какой-то откройте.
Продуктовый например.) Ведь люди всегда будут кушать, значит и Ваш товар быстро раскупят.

Гы,а то,что пятёрки,дикси,магниты,барсы, уже в каждом дворе? Проходим,знаем.
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Brendalina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 16:06

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение Brendalina » 09 июл 2017, 16:08

Соляная пещера - хороший вариант для старта предпринимательской деятельности. От 300-400 т.р. начальные вложения, а дальше уже по возможностям. Главное в этом деле выйти на достойного подрядчика, который поможет выбрать помещение, спланирует его дизайн, подскажет нужный именно вам галогенератор, а также все установит и будет помогать в обслуживании техники. Тоже доброе слово замолвлю за Аэромед. В самом начале знал, что буду сотрудничать с ними, все-таки - пионеры галотерапии. Все равно практически во всех пещерах соляных стоит их оборудование, зачем тогда действовать через посредников, если можно обратиться напрямую и создать качественный проект без нервотрепки
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение VTukalov » 19 июл 2017, 09:50

может быть шиномонтаж?
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение vikont » 17 ноя 2017, 09:43

Можно заняться продажей бытовой химии, подобный бизнес будет всегда востребован среди населения, я лично пока что этим занимаюсь, вложений не так много, вот здесь можно взять выгодно оптом https://megasoap.ru/page/pricelist/
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение Lana4512 » 02 фев 2018, 12:12

Я бы не стала так рисковать своими деньгами. Пойдите дальше, возьмите ипотеку и купите квартиру со своим начальным капиталом. Сейчас можно в новостройке в Сочи например купить https://alpika-group.ru/kvartiry-v-sochi-ot-zastroyschika/kvartiry-biznes-klassa-v-sochi посмотрите на цены. И сдавать ее. Вечный доход и совершенно безопасно. Я бы так сделала.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение КсюшаЧ » 13 ноя 2018, 16:55

Я бы Вам посоветовала подумать о франшизе, их конечно много, но нужно выбрать такую. которая прибыль приносить будет и Вы не выкинете свои деньги на ветер!
На рынке за последние несколько лет предложение по франшизе появляется, к сожалению, раньше, чем компания отработала хотя бы год.
У одних стоимость на вход в бизнес либо мала, либо отсутствует, цель таких компаний, за счет номинального развития сети, показать стабильность.
У других,бизнес стоит денег, цель, как правило, получение сиюминутной выгоды в формате взноса за покупку франшизы.
Вы почитайте, как нужно выбирать франшизу https://delatdelo.com/otkryt-biznes/franshizy/frajchajzing/chto-proveryat-pri-pokupke-franshizy.html.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение polpol » 08 май 2019, 13:21

termo101 писал(а):Форумчане, добрый день! прошу вашей помощи! необходимо срочно приобрести 40-ка футовый морской контейнер под склад. Прошу оказать содействие, в долгу не останусь!

Сейчас на рынке не так уж и много фирм у которых можно морской контейнер купить и тут важно выбрать контейнер в хорошем техническом состоянии, к примеру мы брали в компании РИК, они и доставку организовали. Используем его на стройплощадке для размещения рабочих и сторожей, очень удобно)
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vladimirovich
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 22:15

Re: Какой бизнес можно открыть имея 500-600 тыс.рублей?

Сообщение vladimirovich » Сегодня, 18:45

Добрый день,а как у вас мебельщики поживают?Просто сам вот планирую у вас магазин открывать мебели из массива,да вот читаю комменты и как то грустно становится),подскажите пожалуйста среднюю зп по Рязани
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