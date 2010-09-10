Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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GR-1977
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 09:53

Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).

Сообщение GR-1977 » 02 апр 2013, 02:47

Уважаемые форумчане, через 2 недели приезжаю в Ваш замечательный город с целью покупки двух квартир (предварительно еще нужно снять квартиру на 2 месяца для проживания). Требуется добросовестный риэлтор для подбора вариантов и сопровождения сделок. Из какого он будет агентства мне не принципиально (все они одинаковые), важно чтобы этот человек был с Вашими положительными рекомендациями и хорошей славой по "сарафанному радио". Можно отвечать как в рамках форума так и на мыло GR-1977@mail.ru.
Заранее благодарю за помощь.
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KraasivaDap
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46

Посоветуйте хорошего риэлтора неважно из какого агентства

Сообщение KraasivaDap » 15 ноя 2017, 00:52

здравствуйте, мне нужно продать квартиру. Подскажите пожалуйста риэлтора или компанию, в которую можно обратиться.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).

Сообщение Haminahu » Сегодня, 01:51

хороший риэлтор - на вес золота! только как же дороги его услуги...
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