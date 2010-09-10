Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).
Уважаемые форумчане, через 2 недели приезжаю в Ваш замечательный город с целью покупки двух квартир (предварительно еще нужно снять квартиру на 2 месяца для проживания). Требуется добросовестный риэлтор для подбора вариантов и сопровождения сделок. Из какого он будет агентства мне не принципиально (все они одинаковые), важно чтобы этот человек был с Вашими положительными рекомендациями и хорошей славой по "сарафанному радио". Можно отвечать как в рамках форума так и на мыло GR-1977@mail.ru.
Заранее благодарю за помощь.
Заранее благодарю за помощь.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 авг 2017, 10:46
Посоветуйте хорошего риэлтора неважно из какого агентства
здравствуйте, мне нужно продать квартиру. Подскажите пожалуйста риэлтора или компанию, в которую можно обратиться.
Re: Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).
хороший риэлтор - на вес золота! только как же дороги его услуги...
Re: Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).
Можно напрямую изучать предложения на рынке недвижимости, без посредников. Сейчас многие застройщики делаю свои сайты, там максимально доступная информация, много фото и видео с самого места строительства. Например вот http://www.norskoe.ru/ , тут все по полочкам разложено. Кроме самого описания района, есть варианты по ипотеке и покупке
Re: Посоветуйте хорошего риэлтора (неважно из какого агентства).
не осведомлен в хороших риелторах, но вот девчонок красивых всегда могу показать http://prostitutki-sterlitamak.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Агентства недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость