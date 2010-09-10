Куплю Бытовку
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Re: Куплю Бытовку
Можете заказать любой конструкции строительную бытовку или купить уже готовую в "Гипермаркет бытовок", вот здесь: http://bitovki495.ru можете посмотреть какие есть в наличии этой компании. Мы себе на дачу там садовый домик заказывали, то нам ребята доставили и монтаж сделали сами.
Re: Куплю Бытовку
узнайте у компании Краус, они вроде как сотрудничают с областями.
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