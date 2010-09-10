Куплю Бытовку

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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yeenica01
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 15:46

Re: Куплю Бытовку

Сообщение yeenica01 » 14 окт 2016, 15:52

Можете заказать любой конструкции строительную бытовку или купить уже готовую в "Гипермаркет бытовок", вот здесь: http://bitovki495.ru можете посмотреть какие есть в наличии этой компании. Мы себе на дачу там садовый домик заказывали, то нам ребята доставили и монтаж сделали сами.
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Арти
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 14:51

Re: Куплю Бытовку

Сообщение Арти » Вчера, 10:28

узнайте у компании Краус, они вроде как сотрудничают с областями.
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KristinaDemenko
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34

Re: Куплю Бытовку

Сообщение KristinaDemenko » 30 минут назад

Среди б/у можно поискать
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