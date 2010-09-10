Куплю Бытовку
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Re: Куплю Бытовку
Можете заказать любой конструкции строительную бытовку или купить уже готовую в "Гипермаркет бытовок", вот здесь: http://bitovki495.ru можете посмотреть какие есть в наличии этой компании. Мы себе на дачу там садовый домик заказывали, то нам ребята доставили и монтаж сделали сами.
Re: Куплю Бытовку
узнайте у компании Краус, они вроде как сотрудничают с областями.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Куплю Бытовку
Среди б/у можно поискать
Re: Куплю Бытовку
Арти писал(а):узнайте у компании Краус, они вроде как сотрудничают с областями.
а как у них с качеством?
Re: Куплю Бытовку
KristinaDemenko писал(а):Среди б/у можно поискать
б/у я бы не рекомендовала брать, лучше уж новую возьмите, они стоят не так уж и дорого. Сами посмотрите http://domsvoistroi.ru/. Там недорогие и качественные бытовки! В дальнейшем ее можно не продавать, а использовать как беседку, гостевой домик, гараж, или хранить в нем дрова, инструменты.
Re: Куплю Бытовку
senya писал(а):Арти писал(а):узнайте у компании Краус, они вроде как сотрудничают с областями.
а как у них с качеством?
не прогадаете!
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