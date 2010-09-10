Турция или Египет???

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Турция или Египет???

Сообщение Raider » 19 фев 2016, 07:54

Denata писал(а):
Raider писал(а): Египте нет только русских. Все остальные жители иных стран-присутствуют. Парадокс?

Ну разве что лететь тогда на частном самолете. Находится в отеле может и безопасно, но дорога к нему...
понятно что вы там не были.
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Leradom
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:02

Re: Турция или Египет???

Сообщение Leradom » 19 фев 2016, 12:38

Antipov писал(а):
Leradom писал(а):Я бы не рискнула ни в одну из этих стран на данный момент, а так там больше пляжный отдых особой разницы нет.

Зачем вы накручиваете себе счетчик сообщений? Рекламируйте сразу в лоб, какая разница?

Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2016, 12:43

Зарабатывай бабло и летай во Флориду.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Турция или Египет???

Сообщение Antipov » 19 фев 2016, 16:02

Leradom писал(а):
Leradom писал(а):Я бы не рискнула ни в одну из этих стран на данный момент, а так там больше пляжный отдых особой разницы нет.

Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.

Где в вашем сообщении про "смотреть"? Там про риск в основном.
И да, в плане пляжного отдыха у Турции и Египта было мало конкурентов.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Турция или Египет???

Сообщение ФрекенСнорк » 19 фев 2016, 16:40

Leradom писал(а):Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.

:D :D :D
“Тут невольно вспоминается старая хасидская притча о визите двух посланцев рабби в Одессу. Один посланец, вернувшись, рассказал, что Одесса полна синагог и иешив, а другой — что Одесса полна кабаков и борделей. Каждый нашел то, что искал."
Господи, и ведь этот персонаж, случись чего, будет о себе говорить, что православная...быть в Турции стОит хотя бы ради Ай-Софии...
хотя конструкция "не очень доставило удовольствие" наводит на размышления...мдя...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1914
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Турция или Египет???

Сообщение Raider » 19 фев 2016, 17:39

Leradom писал(а):Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?
А на отдыхе обязательно надо на что то смотреть? Смотреть нужно свою историю..в своей стране...
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Турция или Египет???

Сообщение Azaliya » 21 фев 2016, 12:02

Выбирая Турцию или Египет - что кому больше нравится. Сервис выше в Турции, а море краше в Египте. Нигде в мире нет такого разнообразия рыбок, как в Египте. В Египте можно съездить на дайвинг, на пирамиды в Люксор или Каир. Лично я не люблю лежать тюленем все дни отдыха, мне так скучно.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 21 фев 2016, 15:48

Рекламщица застряла в 14м году.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Турция или Египет???

Сообщение Azaliya » 21 фев 2016, 22:45

Это вы мне? В смысле застряла? Была в Египте совсем не давно. Все то же, все так же. Пирамиды стоят несколько тысяч лет, рыбы плавают. Ничего страшного, надо телек меньше смотреть и будет счастье
Что-то я заметила, что у вас все, через одного, кто был в Египте и видел рыб - рекламщики. Может, это вам на Флориду заработать?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 21 фев 2016, 23:02

Недавно это когда? После ноября прошлого года?
А в Турции? После сбитого самолета?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Турция или Египет???

Сообщение Azaliya » 22 фев 2016, 13:40

В Турции я была прошлым летом. А в Египте в конце октября. Там действительно классно. Даже больше скажу, при желании можно слетать даже прямо сейчас, как раз потеплело и море прогрелось
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 22 фев 2016, 17:24

Попробуйте слетать. И просветите нас, в каком агентстве туры продают. Полет через Лондон или Таллинн не надо предлагать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Azaliya
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 15:27

Re: Турция или Египет???

Сообщение Azaliya » 22 фев 2016, 20:22

А зачем же Лондон или Таллин? Можно через Киев слетать запросто, поезда же не отменили. Или через Минск. И тур там же можно купить, даже дешевле выйдет. Я так осенью и летала. Приехала к родственнице, купили в Киеве тур и полетели. Кстати, туры в Украине дешевле, чем у нас
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 22 фев 2016, 22:40

Не у всех же в огороде бузина, а в киеве дядька.
Вова-наполеон печется о нашей безопасноти, а она через вражескую страну отдыхать летает. Фулюганство.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Турция или Египет???

Сообщение listen10 » 23 фев 2016, 12:19

Azaliya писал(а):Приехала к родственнице, купили в Киеве тур и полетели. Кстати, туры в Украине дешевле, чем у нас

Мужикам от 16 до 60 в Здобулыстан въезд запрещён.
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Шпуля
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 13:30

Re: Турция или Египет???

Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 13:42

Смотря в какой время года, и с какой целью ехать. Ведь самое красивое и многообразие разных красивых рыбок только в Египте. А в Турции очень красиво и природа бесподобная, сладости ух))))
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11104
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 01 дек 2016, 21:53

Ну какой же куй вам платит, таким идиотам.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Турция или Египет???

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 11:07

Я бы в Турцию поехала.
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Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 20:21

Re: Турция или Египет???

Сообщение Sofa » 33 минуты назад

Мне тоже в Турции больше нравится.
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