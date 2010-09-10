Сообщение Azaliya » 21 фев 2016, 22:45

Это вы мне? В смысле застряла? Была в Египте совсем не давно. Все то же, все так же. Пирамиды стоят несколько тысяч лет, рыбы плавают. Ничего страшного, надо телек меньше смотреть и будет счастье

Что-то я заметила, что у вас все, через одного, кто был в Египте и видел рыб - рекламщики. Может, это вам на Флориду заработать?