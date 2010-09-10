Турция или Египет???
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Турция или Египет???
Antipov писал(а):Leradom писал(а):Я бы не рискнула ни в одну из этих стран на данный момент, а так там больше пляжный отдых особой разницы нет.
Зачем вы накручиваете себе счетчик сообщений? Рекламируйте сразу в лоб, какая разница?
Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.
Re: Турция или Египет???
Зарабатывай бабло и летай во Флориду.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Турция или Египет???
Leradom писал(а):Leradom писал(а):Я бы не рискнула ни в одну из этих стран на данный момент, а так там больше пляжный отдых особой разницы нет.
Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.
Где в вашем сообщении про "смотреть"? Там про риск в основном.
И да, в плане пляжного отдыха у Турции и Египта было мало конкурентов.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24088
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Турция или Египет???
Leradom писал(а):Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?) Мне не очень доставило удовольствие ехать до пирамид в Египте в пыльной дороге и терять целый день. В Турции местное население слишком любвеобильное и лишний раз с территории отеля не хочется выходить.
“Тут невольно вспоминается старая хасидская притча о визите двух посланцев рабби в Одессу. Один посланец, вернувшись, рассказал, что Одесса полна синагог и иешив, а другой — что Одесса полна кабаков и борделей. Каждый нашел то, что искал."
Господи, и ведь этот персонаж, случись чего, будет о себе говорить, что православная...быть в Турции стОит хотя бы ради Ай-Софии...
хотя конструкция "не очень доставило удовольствие" наводит на размышления...мдя...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Турция или Египет???
А на отдыхе обязательно надо на что то смотреть? Смотреть нужно свою историю..в своей стране...Leradom писал(а):Вы не согласны, что смотреть в данных странах нечего?
Re: Турция или Египет???
Выбирая Турцию или Египет - что кому больше нравится. Сервис выше в Турции, а море краше в Египте. Нигде в мире нет такого разнообразия рыбок, как в Египте. В Египте можно съездить на дайвинг, на пирамиды в Люксор или Каир. Лично я не люблю лежать тюленем все дни отдыха, мне так скучно.
Re: Турция или Египет???
Рекламщица застряла в 14м году.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
Это вы мне? В смысле застряла? Была в Египте совсем не давно. Все то же, все так же. Пирамиды стоят несколько тысяч лет, рыбы плавают. Ничего страшного, надо телек меньше смотреть и будет счастье
Что-то я заметила, что у вас все, через одного, кто был в Египте и видел рыб - рекламщики. Может, это вам на Флориду заработать?
Что-то я заметила, что у вас все, через одного, кто был в Египте и видел рыб - рекламщики. Может, это вам на Флориду заработать?
Re: Турция или Египет???
Недавно это когда? После ноября прошлого года?
А в Турции? После сбитого самолета?
А в Турции? После сбитого самолета?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
В Турции я была прошлым летом. А в Египте в конце октября. Там действительно классно. Даже больше скажу, при желании можно слетать даже прямо сейчас, как раз потеплело и море прогрелось
Re: Турция или Египет???
Попробуйте слетать. И просветите нас, в каком агентстве туры продают. Полет через Лондон или Таллинн не надо предлагать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
А зачем же Лондон или Таллин? Можно через Киев слетать запросто, поезда же не отменили. Или через Минск. И тур там же можно купить, даже дешевле выйдет. Я так осенью и летала. Приехала к родственнице, купили в Киеве тур и полетели. Кстати, туры в Украине дешевле, чем у нас
Re: Турция или Египет???
Не у всех же в огороде бузина, а в киеве дядька.
Вова-наполеон печется о нашей безопасноти, а она через вражескую страну отдыхать летает. Фулюганство.
Вова-наполеон печется о нашей безопасноти, а она через вражескую страну отдыхать летает. Фулюганство.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
Azaliya писал(а):Приехала к родственнице, купили в Киеве тур и полетели. Кстати, туры в Украине дешевле, чем у нас
Мужикам от 16 до 60 в Здобулыстан въезд запрещён.
Re: Турция или Египет???
Смотря в какой время года, и с какой целью ехать. Ведь самое красивое и многообразие разных красивых рыбок только в Египте. А в Турции очень красиво и природа бесподобная, сладости ух))))
Re: Турция или Египет???
Ну какой же куй вам платит, таким идиотам.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
Я бы в Турцию поехала.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 07:47
Турция или Египет
поделитесь плиз впечатлениями о таких странах, которые не у всех на слуху Египет, Турция, Чехия, Венгрия. Очень хочу посетить Норвегию, но к сожалению очень мало знаю об отдыхе там, Венеция - красотища...кто то бывал? поделитесь что куда и как?
http://www.1prikid.ru/koshelek-muzhskoi-bvlgari-7869 http://www.1prikid.ru/koshelek-chanel-zhenskii-6731
Re: Турция или Египет???
Azaliya писал(а):Выбирая Турцию или Египет - что кому больше нравится. Сервис выше в Турции, а море краше в Египте. Нигде в мире нет такого разнообразия рыбок, как в Египте. В Египте можно съездить на дайвинг, на пирамиды в Люксор или Каир. Лично я не люблю лежать тюленем все дни отдыха, мне так скучно.
Тоже был недавно в Турции! Не понравилось, товарищи! Сейчас расскажу что именно привело меня в уныние Не цены и не сервис, как вы могли, наверное, подумать С ценами как раз повезло мне сильно (ухватил горящую путевку на сейлтуре http://www.saletur.ru/%D0%A2%D1%83%D1%8 ... %B8%D1%8F/). И сервис был норм, отель опрятный, персонал русскоговорящий, не хамовитый. Расстроило меня то, как турки хотели меня развести на деньги. Вышел часов в 9 вечера перед сном по Стамбулу прогуляться, архитектурой полюбоваться. В итоге познакомился со мной турок, имени уже не помню. Слово за слово, пошли мы с его друзьями в ночной клуб. И ему не скучно, и мне интересно про быт турков узнать, благо собеседник мой был на редкость словоохотлив и отлично говорил на русском! sigara В общем, чтобы не делать это сообщение безразмерным, скажу, что хотели они меня развести на счет в клубе. Оказалось, что они были в сговоре с владельцем клуба, и я не первая их жертва (и не последняя). Суть была в том, чтобы заставить меня закрыть свою часть счета, т.к. свою они якобы закрыли. Т.е. требовали с меня 500 у.е. На яплакал, к слову, на днях тоже кто-то выложил похожую историю. После этого инцидента я о турках крайне плохого мнения , хотя страна сама, повторюсь, отличная для туриста...
Re: Турция или Египет???
Если говорить о нашем опыте отдыха, то мы обычно на море только летом бываем. Мне кажется,что весной или осенью там скучно. Купаться в такую погоду я точно не буду, а ведь на море и едешь с этой целью, да чтоб позагорать еще. Вот этим летом я точно поеду на отдых в Архипо-Осиповке , места тут красивые и жилье недорогое
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