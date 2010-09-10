Турция или Египет???

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сегодня, 17:12

Re: Турция или Египет???

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 17:35

А мне больше нравится Греция, в которой все есть) Эта страна все-таки нам ближе по духу. Кроме того есть что посмотреть и хорошо отдохнуть.
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