Турция или Египет???

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Турция или Египет???

Сообщение Зинаидушка » 28 мар 2017, 17:35

А мне больше нравится Греция, в которой все есть) Эта страна все-таки нам ближе по духу. Кроме того есть что посмотреть и хорошо отдохнуть.
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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: Турция или Египет???

Сообщение Phonthana » Сегодня, 13:45

Если говорить о нашем опыте отдыха, то мы обычно на море только летом бываем. Мне кажется,что весной или осенью там скучно. Купаться в такую погоду я точно не буду, а ведь на море и едешь с этой целью, да чтоб позагорать еще. Вот этим летом я точно поеду на отдых в Архипо-Осиповке http://minkurort.ru/private_arhipo-osipovka/ , места тут красивые и жилье недорогое
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