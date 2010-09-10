Турция или Египет???
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Турция или Египет???
А мне больше нравится Греция, в которой все есть) Эта страна все-таки нам ближе по духу. Кроме того есть что посмотреть и хорошо отдохнуть.
Re: Турция или Египет???
Если говорить о нашем опыте отдыха, то мы обычно на море только летом бываем. Мне кажется,что весной или осенью там скучно. Купаться в такую погоду я точно не буду, а ведь на море и едешь с этой целью, да чтоб позагорать еще. Вот этим летом я точно поеду на отдых в Архипо-Осиповке http://minkurort.ru/private_arhipo-osipovka/ , места тут красивые и жилье недорогое
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 апр 2017, 10:19
Re: Турция или Египет???
Здравствуйте)
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
Re: Турция или Египет???
Че ты сцуко брешешь!!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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