Турция или Египет???

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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valera8338
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 10:19

Re: Турция или Египет???

Сообщение valera8338 » 04 апр 2017, 10:23

Здравствуйте)
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 05 апр 2017, 22:25

Че ты сцуко брешешь!!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Турция или Египет???

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:16

Ни то, ни другое. Скатайтесь лучше в Тайланд, мы в феврале этого года были, нам оооочень понравилось.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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clockot
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 01:34

Re: Турция или Египет???

Сообщение clockot » 12 минут назад

Мы на море отдыхать поедем только к концу лета, но путешествовать начнем уже в этом мае. Планируем на два дня посетить мышкин ярославская область http://s-otel.ru/ekskursii/putevoditel- ... oy-oblasti , прекрасный и симпатичный городок. Для семейного спокойного отдыха это один из лучших вариантов в нашей стране, да и там много интересных экскурсий. Например мы хотим пройтись по подземельям Никольского собор
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