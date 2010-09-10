Турция или Египет???

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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valera8338
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 10:19

Re: Турция или Египет???

Сообщение valera8338 » 04 апр 2017, 10:23

Здравствуйте)
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 05 апр 2017, 22:25

Че ты сцуко брешешь!!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Турция или Египет???

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:16

Ни то, ни другое. Скатайтесь лучше в Тайланд, мы в феврале этого года были, нам оооочень понравилось.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Vova1005
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 13:18

Re: Турция или Египет???

Сообщение Vova1005 » 17 окт 2017, 09:22

Круто, когда есть возможность поехать в Египет или Турцию, но, к сожалению не у всех она есть((( За не имением отпуска как такового, моей семье проще, отдыхать за городом http://www.dacha-ozero.ru/active-rest, отличное место для времяпровождения на выходные) Обширная программа досуга от пейнтбола до экскурсий по местным достопримечательностям, каждый находит себе занятие по душе! На следующие выходные планируем отправится компанией поиграть в пейнтбол, жду не дождусь! А Египет и Турцией подождет пока)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 18 окт 2017, 10:54

Vova1005 писал(а):Круто, когда есть возможность поехать в Египет или Турцию, но, к сожалению не у всех она есть((( За не имением отпуска как такового, моей семье проще, отдыхать за городом http://www.dacha-ozero.ru/active-rest, отличное место для времяпровождения на выходные) Обширная программа досуга от пейнтбола до экскурсий по местным достопримечательностям, каждый находит себе занятие по душе! На следующие выходные планируем отправится компанией поиграть в пейнтбол, жду не дождусь! А Египет и Турцией подождет пока)

Вово- тухлобок, хочу на дачу, где норальная ссыль, говнорекламщик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Турция или Египет???

Сообщение Алексеич » 11 дек 2017, 22:00

Больше понравилось в Турции - сервис лучше,меньше жары,природа побагаче,больше увеселительных заведений и побольше культуры.Плюс Египта - прекрасное Красное море,не сравнить с Эгейским и Средиземным.Считаю надо побывать в обоих странах самому, чтобы потом сравнить по чесноку.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Турция или Египет???

Сообщение Зинаидушка » 11 дек 2017, 23:34

В каждой стране есть свои преимущества для туристов, где то можно классно позагорать и понырять между коралловыми рифами, а где то посмотреть древние достопримечательности. У нас кстати еще не получилось побывать в Египте, не успели). Сейчас занимаемся оформлением документов, то есть их переводом и апостилизацией. Нам подсказали, что здесь это можно сделать быстро и недорого. В общем надеюсь, что Новый год там будем встречать, в теплых и солнечных краях)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 12 дек 2017, 19:48

Лысый ботоксник летел в Египет чтобы получить что то от Египетского маршала. Но не срослось. Видно русские туристы не такая хорошая цена.
Тьфу, а я уж хотел было паковать чемодан на Красноморье.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 20 апр 2018, 12:37

щукин писал(а):В любом случае это хорошо когда есть из чего выбрать. Вот например на этом сайте предлагают на семь дней посетить Батуми с увлекательными экскурсиями и вроде и не дорого получается. Может махнуть и не заморачиваться на Турции?

Эй, инженер Шчукин, ты чей то рекламируешь Батуми? Это вражеская территория! Или ты не пацреот?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11313
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Турция или Египет???

Сообщение UNCLE1911 » 19 ноя 2018, 22:54

vorog58 писал(а):А я вот совсем не давно посетил Гоа , по горящей путевке. Кстати провел классно время и к тому же не дорого. Кстати здесь : https://moihottur.ru/ можете подобрать любой горящий тур по сходной цене. Предложений масса.

Расскажи о впечатлениях, или ты простой ..здабол?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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sveta80
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 17:54

Re: Турция или Египет???

Сообщение sveta80 » 25 апр 2019, 16:46

да что тут думать-то, конечно надо покупать туры в Турцию отели хорошие, обслуживание, номера, питание все останется на долгие годы в памяти!
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Натка_
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 01:20

Re: Турция или Египет???

Сообщение Натка_ » Сегодня, 02:05

турция, однозначно
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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 01:16

Re: Турция или Египет???

Сообщение Фогилев » Сегодня, 02:06

В Египте летом жарко
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Натка_
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 01:20

Re: Турция или Египет???

Сообщение Натка_ » Сегодня, 02:17

Я бы сказала, там летом АД
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Ленивец
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 23:47

Re: Турция или Египет???

Сообщение Ленивец » Сегодня, 02:17

Там легче жара переносится, воздух сухой
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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 18:31

Re: Турция или Египет???

Сообщение Босоножка » 23 минуты назад

Турция
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