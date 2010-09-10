Турция или Египет???
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 апр 2017, 10:19
Re: Турция или Египет???
Здравствуйте)
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
Отдыхали с подругой в марте в Египте от турагентства Travelata.
Когда обратились в агентство, сразу попросили подыскать нам отель в определенном ценовом диапазоне, так как были стеснены в денежных рамках, желательно молодежный, без детей и с хорошей анимацией.
Девушка менеджер, очень приятная и вежливая, подобрала нам несколько вариантов. Выписала нам названия отелей, чтобы дома мы могли самостоятельно прочитать отзывы, просмотреть фотографии и выбрать подходящий отель.
В итоге остановились на отеле Jewels Sahara Boutique Resort 4* (Хургада) - шикарнейший отель! Ни на миг не пожалели, что выбрали именно его!!!
Кстати, этот отель нам и рекомендовала в первую очередь менеджер Travelata.
Цены мы просматривали на их сайте по ссылке https://goo.gl/Ea1aXN.
Хочу отметить, очень простую навигацию сайта, подобрать тур самим очень просто. Отдых был незабываемым! Всем советую!!!
Re: Турция или Египет???
Че ты сцуко брешешь!!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
Ни то, ни другое. Скатайтесь лучше в Тайланд, мы в феврале этого года были, нам оооочень понравилось.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Турция или Египет???
Круто, когда есть возможность поехать в Египет или Турцию, но, к сожалению не у всех она есть((( За не имением отпуска как такового, моей семье проще, отдыхать за городом http://www.dacha-ozero.ru/active-rest, отличное место для времяпровождения на выходные) Обширная программа досуга от пейнтбола до экскурсий по местным достопримечательностям, каждый находит себе занятие по душе! На следующие выходные планируем отправится компанией поиграть в пейнтбол, жду не дождусь! А Египет и Турцией подождет пока)
Re: Турция или Египет???
Vova1005 писал(а):Круто, когда есть возможность поехать в Египет или Турцию, но, к сожалению не у всех она есть((( За не имением отпуска как такового, моей семье проще, отдыхать за городом http://www.dacha-ozero.ru/active-rest, отличное место для времяпровождения на выходные) Обширная программа досуга от пейнтбола до экскурсий по местным достопримечательностям, каждый находит себе занятие по душе! На следующие выходные планируем отправится компанией поиграть в пейнтбол, жду не дождусь! А Египет и Турцией подождет пока)
Вово- тухлобок, хочу на дачу, где норальная ссыль, говнорекламщик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
Больше понравилось в Турции - сервис лучше,меньше жары,природа побагаче,больше увеселительных заведений и побольше культуры.Плюс Египта - прекрасное Красное море,не сравнить с Эгейским и Средиземным.Считаю надо побывать в обоих странах самому, чтобы потом сравнить по чесноку.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Турция или Египет???
В каждой стране есть свои преимущества для туристов, где то можно классно позагорать и понырять между коралловыми рифами, а где то посмотреть древние достопримечательности. У нас кстати еще не получилось побывать в Египте, не успели). Сейчас занимаемся оформлением документов, то есть их переводом и апостилизацией. Нам подсказали, что здесь это можно сделать быстро и недорого. В общем надеюсь, что Новый год там будем встречать, в теплых и солнечных краях)
Re: Турция или Египет???
Лысый ботоксник летел в Египет чтобы получить что то от Египетского маршала. Но не срослось. Видно русские туристы не такая хорошая цена.
Тьфу, а я уж хотел было паковать чемодан на Красноморье.
Тьфу, а я уж хотел было паковать чемодан на Красноморье.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
щукин писал(а):В любом случае это хорошо когда есть из чего выбрать. Вот например на этом сайте предлагают на семь дней посетить Батуми с увлекательными экскурсиями и вроде и не дорого получается. Может махнуть и не заморачиваться на Турции?
Эй, инженер Шчукин, ты чей то рекламируешь Батуми? Это вражеская территория! Или ты не пацреот?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
vorog58 писал(а):А я вот совсем не давно посетил Гоа , по горящей путевке. Кстати провел классно время и к тому же не дорого. Кстати здесь : https://moihottur.ru/ можете подобрать любой горящий тур по сходной цене. Предложений масса.
Расскажи о впечатлениях, или ты простой ..здабол?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Турция или Египет???
да что тут думать-то, конечно надо покупать туры в Турцию отели хорошие, обслуживание, номера, питание все останется на долгие годы в памяти!
Re: Турция или Египет???
турция, однозначно
Re: Турция или Египет???
В Египте летом жарко
Re: Турция или Египет???
Я бы сказала, там летом АД
Re: Турция или Египет???
Там легче жара переносится, воздух сухой
Re: Турция или Египет???
Турция
Re: Турция или Египет???
Скажите, а не опасно ли сейчас летать в Египет? Согласно последних новостей две международные компании British Airways (Англия) и Lufthansa (Германия) приостановили рейсы в Каир. Правда последняя вроде возобновила рейсы. И хотя власти Египта обвинили Лондон в попытке искусственно вызвать туристический кризис в стране, все-таки нужно помнить, что в стране идет на севере война и военные в прошлый четверг предотвратили атаку террориста-смертника возле автомобильной стоянки в городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова, погибло 2 человека.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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