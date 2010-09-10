посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3341
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.

Сообщение Vredtech » 14 июл 2016, 20:20

nastya.k. писал(а):Пишите мне,вот моя почта nastya.k.1981@mail.ru зовут меня Анастасия...буду рада помочь!!!


Что нужно Насте Князевой с левой фотой из города Москва в косопузых просторах? Я б забанил...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5363
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.

Сообщение ivanes » 14 сен 2016, 17:17

Тут на днях одна бабка вернула жене мужа,у которого любовница высосала все деньги и взяла кредит под его гарантию.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
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krish
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 15:10

Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.

Сообщение krish » 01 дек 2016, 15:21

Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вчера, 01:36

Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.

Сообщение Пушистик » Сегодня, 00:03

Лучше сходите в церковь и помолитесь, попросите у Бога помощи и прощения. Все бабки боком вылезут(
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