посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
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Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
nastya.k. писал(а):Пишите мне,вот моя почта nastya.k.1981@mail.ru зовут меня Анастасия...буду рада помочь!!!
Что нужно Насте Князевой с левой фотой из города Москва в косопузых просторах? Я б забанил...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Тут на днях одна бабка вернула жене мужа,у которого любовница высосала все деньги и взяла кредит под его гарантию.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Лучше сходите в церковь и помолитесь, попросите у Бога помощи и прощения. Все бабки боком вылезут(
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