посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
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Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Тут на днях одна бабка вернула жене мужа,у которого любовница высосала все деньги и взяла кредит под его гарантию.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Лучше сходите в церковь и помолитесь, попросите у Бога помощи и прощения. Все бабки боком вылезут(
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Девочки,сколько я искала специалиста,чтобы отвадить от своего парня одну наглую девку!Я потратила денег столько,что можно было пол года на Мальдивах отдыхать!А эта коза просто издевалась,выставляла фотографии с их отдыха,как они просыпаются и засыпают.Подвела меня моя вера в сказки,верила,что можно за две недели вернуть любимого,а аферисты на этом и наживаются,сначала цены говорят смешные,а потом тянут и тянут деньги.Мне повезло,что наткнулась на сайт ведьмы,которая чётко всё описала и я решилась позвонить.Она мне объяснила,что времени нужно 2-3 месяца,и что стоить это будет равноценно моему счастью,иначе парня не вернёшь.Сначала,я тоже боялась после неудачных обращений,но её уверенность и понятность меня убедили.Спустя 1,5 месяца эта ...ка,по другому не скажешь,уехала срочно со страны,у неё начались проблемы в семье,а мой парень изменился до неузнаваемости!Раньше от никогда меня не ревновал,я ничего у него не просила и решала все проблемы сама.А тут и подарки,и смс с пожеланиями доброго утра,и вопросы о моих делах и приезды,среди ночи.Я очень счастлива и всем рекомендую.Главное-это соблюдать все советы и правила,как я и делала,и получила результат.Ведьму зовут Хельга.Я её нашла через её сайт http://www.magichelp.com.ua
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