посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
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Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Тут на днях одна бабка вернула жене мужа,у которого любовница высосала все деньги и взяла кредит под его гарантию.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Лучше сходите в церковь и помолитесь, попросите у Бога помощи и прощения. Все бабки боком вылезут(
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
знаю, знаю что такое порча, врагу не пожелаю. приходилось обращаться к специальному человеку за помощью. никогда бы не подумала что такая чертовщина со мной может произойти, это на сколько надо быть злым чтобы такое делать и портить жизнь человеку. я то уже отошла от этого и всё хорошо но всё же уже на чеку. а это связь со мной вдруг кому тоже надо gubina-li@mail.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вчера, 05:18
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-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вчера, 05:18
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90%
KupiVip – первый модный онлайн-магазин со скидками до 90% на товары ведущих мировых брендов. Каждый день на сайте – новые предложения брендовой одежды, модной обуви и товаров для дома по самым низким ценам. У нас Вы найдете те же бренды, что и в обычных магазинах, но намного дешевле!
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Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
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