Сообщение krish » 01 дек 2016, 15:21

Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.