посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
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Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Тут на днях одна бабка вернула жене мужа,у которого любовница высосала все деньги и взяла кредит под его гарантию.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Он сам похоже вернулся к родной жене,но без денег и долгом по кредиту.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Гадалки, целители, знахари, ведьмы, колдуны, маги, я тоже в них не верила и писала также как и большинство людей пишут и также думала что магия это полный бред и пыталась переубедить, но всё это до поры до времени пока сама не столкнулась с проблемой. Рассказывать долго мою историю,но теперь я точно могу сказать из своего личного опыта, что все эти люди которых я в начале перечислила реально существуют и могут помочь, но не все, к сожалению слишком много развелось шарлатанов и найти по истине настоящего очень сложно, поэтому и пишу о ней.
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Лучше сходите в церковь и помолитесь, попросите у Бога помощи и прощения. Все бабки боком вылезут(
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
знаю, знаю что такое порча, врагу не пожелаю. приходилось обращаться к специальному человеку за помощью. никогда бы не подумала что такая чертовщина со мной может произойти, это на сколько надо быть злым чтобы такое делать и портить жизнь человеку. я то уже отошла от этого и всё хорошо но всё же уже на чеку. а это связь со мной вдруг кому тоже надо gubina-li@mail.ru
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
двадцать первый век, вы верите в это ещё?
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
добрый день! Хочу поделиться историей о гадалках одной своей подруги. Она классическая старая дева, за тридцать ей, мужчины нет, детей нет. Живет одна. Все ее уже доставали ну когда она замуж выйдет и хоть кого-нибудь себе найдет. Мать ей уже советовала присмотреться к одному сантехнику. Ну какой ей сантехник! У нее высшее образование филологическое, хорошая работа, интересы совсем другие, о чем с ним разговаривать.. Нашла она где то на форуме отзыв о гадалке и решилась попробовать. Гадалка работает по интернету что удобно, и она написала ей. Ответ вроде бы был стандартен точно надо ждать, а сколько ждать? Ну примерно года 1,5-2. Подруга посмеялась и забыла. А потом по работе в командировку съездила, общалась с иностранцами. И где то через полгода ей написал на почту один из них! Начали общаться и не поверите, через 2 года она уехала в Бельгию! И очень счастлива. Адрес гадалки я записала на всякий случай gadanie-mari@mail.ru
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Я обращалась за приворотом к гадалке из Краснодара, зовут Ольга. Я писала ей на ватсапп 89284092628. Приворот сделала давно и ни о чем не жалею, отношения у нас отличные!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29
Re: посоветуйте сильную бабку для снятия порчи в рязани или обл.
Добрый день! Я тоже обращалась, но не к бабке, а к женщине, ее зовут Дарья Успенская, она белый маг, ей около 30 лет. Вот она мне и помогла снять с мужа приворот, и сделала обряд на семейное счастье. Подействовало быстро и наглядно.Сейчас у нас с мужем все отлично, а было просто страшно вспомнить, как тяжело, ничего не помогало. Всегда Дарью вспоминаю с благодарностью и в церкви свечки ставлю за ее здоровье, потому что она делает все с Божьей помощью.
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