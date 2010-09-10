Тен для водонагревателя
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Re: Тен для водонагревателя
бабайка писал(а):Тэнов мы тогда не нашли. Купили другую модель водонагревателя в надежде на то, что к этой модели можно подобрать тэны в продаже. Прошло три года, опять та же история. У нас очень жесткая вода.
Сколько стоит новый водонагреватель?
У нас в стране с дешёвой техникой никто не заморачивается. Всё что дешевле 100 т.р. в случае поломки идёт в помойку. Народ богатый.
Поиск через вышеуказанный сайт показывает, что есть ещё один сервисный центр на ул.Новоселов, д.21а.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Тен для водонагревателя
Колхозник писал(а):
Сколько стоит новый водонагреватель?
У нас в стране с дешёвой техникой никто не заморачивается. Всё что дешевле 100 т.р. в случае поломки идёт в помойку. Народ богатый.
Поиск через вышеуказанный сайт показывает, что есть ещё один сервисный центр на ул.Новоселов, д.21а.
Новый водонагреватель стоит на одну копейку меньше семи тысяч. Неделя без горячей воды(возможность заниматься этой проблемой - максимум полтора дня в неделю) тоже имеет значение. "Главные по тарелочкам" в нашей семье вынесли вот такой вердикт:" Лучше купить новый". Даже паять пытались, предполагаю следующий вопрос. Не тэн паяли.
Анахорет, спасибо, все поняла.
Теоретиков вокруг много. Я вопрос задала уже в последней надежде, а вдруг? Вопрос решен, горячая вода есть.
Мое отношение к магазинам, торгующим бытовой техникой, к сервисным центрам, эту технику обслуживающим, увы, не изменилось. Сразу сознаюсь, я - тупая.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Тен для водонагревателя
Вот и я про то же, все очень занятые, а 7 тысяч это не деньги.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Тен для водонагревателя
Колхозник писал(а):Вот и я про то же, все очень занятые, а 7 тысяч это не деньги.
Почему, это деньги. Иначе бы неделю и не ждали. А то что все заняты, это да. Привыкли работать. Проблемы решаем(не руками разводим) по мере их поступления.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Тен для водонагревателя
бабайка писал(а):Мое отношение к магазинам, торгующим бытовой техникой, к сервисным центрам, эту технику обслуживающим, увы, не изменилось. Сразу сознаюсь, я - тупая.
А вот показывать им свою неосведомленность нельзя! Они же как волки, снабину чуют...
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Тен для водонагревателя
бабайка, я так понял Колхозник свой сарказм относил к мастерам по ремонту, это ОНИ типа все занятые, поэтому чего заморачиваться ради ремонта копеечного (че там, всего семь тысяч!) аппарата.
Если я все правильно понял - вот на все 100 согласен с сарказмом Колхозника.
Если я все правильно понял - вот на все 100 согласен с сарказмом Колхозника.
Re: Тен для водонагревателя
Мне, между прочим, год назад отремонтировали Thermex, попавший под межфазное напряжение, и не чирикнули. Заменили сенсорную плату управления и шнур со встроенным УЗО. Заплатил около 2000, аппарат стоил 11 000.
Re: Тен для водонагревателя
DS писал(а):Мне, между прочим, год назад отремонтировали Thermex, попавший под межфазное напряжение, и не чирикнули. Заменили сенсорную плату управления и шнур со встроенным УЗО. Заплатил около 2000, аппарат стоил 11 000.
А кто ремонтировал?
Я своим мужчинам доверяю. Муж недавно отремонтировал пылесос. Работает. Правда опять лишние запчасти остались. И опыт общения с сервисными центрами у меня резко отрицательный.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Тен для водонагревателя
Сервисный центр, телефон был взят с сайта производителя. Да там и ремонтировать особенно нечего было - заменили узел в сборе и шнур.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Тен для водонагревателя
Угу, вот это они любят - десять минут работы - и 2000. Причем на разъемчиках А у бабайки гайки крутить надо.
Не, ну не все такие, зря я на всех бочку качу...
Не, ну не все такие, зря я на всех бочку качу...
Re: Тен для водонагревателя
Фиг знает какие они там все, в моём случае требовалась замена узлов, я в состоянии отличить то, что можно починить от того, что требует замены. Там по плате 380 погуляло с отслаиванием и перегоранием проводников и т. п., а УЗО вообще слиплось в комок.
Рассказал в качестве примера того, что запчасти поставляются и доступны. Плату они заказали и привезли через 2 дня, шнуров было полно, еще через день заменили все.
Рассказал в качестве примера того, что запчасти поставляются и доступны. Плату они заказали и привезли через 2 дня, шнуров было полно, еще через день заменили все.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Тен для водонагревателя
Собственно, я бочку качу, потому что зол на некоторых сервисменов... Вам повезло, запчасти есть. А мне не так повезло.
В ванной у меня висит проточный газовый водонагреватель Протон. Полетела прокладочка, сервисменов начал спрашивать, где взять и т.п. Все сервисмены в один голос заявляют, что аппарат снят с производства, запчастей нет, надо менять. Плюнул, закупил три комплекта ремнаборов к разным водонагревателям, перебрал все прокладочки - нашел нужную, поставил, радуюсь.
А чего мне менять водонагреватель, если он хорошо работает?
В ванной у меня висит проточный газовый водонагреватель Протон. Полетела прокладочка, сервисменов начал спрашивать, где взять и т.п. Все сервисмены в один голос заявляют, что аппарат снят с производства, запчастей нет, надо менять. Плюнул, закупил три комплекта ремнаборов к разным водонагревателям, перебрал все прокладочки - нашел нужную, поставил, радуюсь.
А чего мне менять водонагреватель, если он хорошо работает?
Re: Тен для водонагревателя
Плохих примеров я миллион знаю, расскажу еще хороший: Нагреватель у меня сгорел, когда я дом без ноля оставил. Компанию ему составил пара-тройка блоков питания для ноутов и телефонов, принтер, еще какие-то вещи и телевизор. Провалялся он год, я уж с ним попрощался, а жена его отдала в ремонт, его и починили за 1200 р.
Re: Тен для водонагревателя
Хотя нет, я погорячилась. В одном сервисном центре мне привезли запчасть к пылесосу. В другом к электромясорубке 1997 года выпуска. Но вот с водонагревателями просто засада.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Тен для водонагревателя
Хомо тебе сапиенса, бы.
Хуч знакомого.
Хуч знакомого.
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: Тен для водонагревателя
Улин писал(а):Хомо тебе сапиенса, бы.
Хуч знакомого.
А расшифровать? Я ж теперь не усну. Хромого пациента? Хучей знакомых нет, а у всех знакомых нет хучей, это точно. Опять вся растерялася
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Тен для водонагревателя
много разных ТЭНов есть на Стройке, в отделе мелкой розницы
Вчера перестал греть мой термекс, вытащил ТЭНы, а там вот такое http://vk.com/doc7389522_193415085?hash ... 2ec02e6e82
Вчера перестал греть мой термекс, вытащил ТЭНы, а там вот такое http://vk.com/doc7389522_193415085?hash ... 2ec02e6e82
Re: Тен для водонагревателя
Смахивает на скриншот из рекламы калгона (или как там его).
Слава богу, мне такое не грозит - у нас кальциев всяких в воде мало.
Слава богу, мне такое не грозит - у нас кальциев всяких в воде мало.
Re: Тен для водонагревателя
В интернете пишут, что Калгон это профонация, и при регулярном "употреблении" ТЭНы становятся такими как на моем водонагревателе.
Вот ТЭН от стиральной машинки (7лет), Калгоном не пользовался, раз в году засыпал в машинку лимонную кислоту - http://vk.com/doc7389522_164404364?hash ... 76650dc9ff
Вот ТЭН от стиральной машинки (7лет), Калгоном не пользовался, раз в году засыпал в машинку лимонную кислоту - http://vk.com/doc7389522_164404364?hash ... 76650dc9ff
Re: Тен для водонагревателя
А не проще и лучше купить один из таких santexworld.ru/category/vodonagrevateli-elektricheskie-thermex/nakopitelnye/50-litrov/ водонагревателей и не ломать голову где взять тен?
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