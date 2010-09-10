Сообщение Шварц » 20 окт 2015, 19:38

ФрекенСнорк писал(а): Шварц, любовь моя....

э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?

Ну... какую-то часть она же сможет осмыслить... я потому и картинку запостилВариант лайт - Красная Шапочка и пирожки, есличо