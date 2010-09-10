Будет ли ядерная война?

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение Шварц » 20 окт 2015, 15:37

Asya Shipova писал(а):
Вряд ли. Это же самоуничтожение.


:lol: Нет, Ася :D

Изображение

Самоуничтожение - это ... когда любила, а замуж не вышла по политическим мотивом и подорвала боевую часть... :mrgreen:
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение ФрекенСнорк » 20 окт 2015, 19:16

Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение Шварц » 20 окт 2015, 19:38

ФрекенСнорк писал(а):Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?


Ну... какую-то часть она же сможет осмыслить... я потому и картинку запостил :lol: Вариант лайт - Красная Шапочка и пирожки, есличо :roll:
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение ФрекенСнорк » 20 окт 2015, 19:43

Шварц писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?


Ну... какую-то часть она же сможет осмыслить... я потому и картинку запостил :lol: Вариант лайт - Красная Шапочка и пирожки, есличо :roll:

" с капустой- по десять, с мясом- по пятнадцать"! :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3545
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение Шварц » 20 окт 2015, 19:46

ФрекенСнорк писал(а):" с капустой- по десять, с мясом- по пятнадцать"! :D


Ну, как-то так :lol:

Можно порадоваться их ценам :roll:

Asya Shipova писал(а):за 500$ (11тыс.гривен). В целом, это средняя цена на халявный белый билет практически по всей Украине.
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Dasina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 20:10

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение Dasina » 12 дек 2015, 20:15

Я думаю, что ядерной войны не будет, но вот массы локальных войн не избежать.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение Raider » 12 дек 2015, 20:46

Dasina писал(а):Я думаю, что ядерной войны не будет, но вот массы локальных войн не избежать.
Неужели?? С кем мы еще посремся? Точнее, кто еще остался...
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MSN
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:10

Re: Будет ли ядерная война?

Сообщение MSN » 14 дек 2015, 18:45

надеюсь что не будет, если будет война то всем плохо будет()
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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