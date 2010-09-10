Будет ли ядерная война?
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Re: Будет ли ядерная война?
Asya Shipova писал(а):
Вряд ли. Это же самоуничтожение.
Нет, Ася
Самоуничтожение - это ... когда любила, а замуж не вышла по политическим мотивом и подорвала боевую часть...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будет ли ядерная война?
Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будет ли ядерная война?
ФрекенСнорк писал(а):Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?
Ну... какую-то часть она же сможет осмыслить... я потому и картинку запостил Вариант лайт - Красная Шапочка и пирожки, есличо
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будет ли ядерная война?
Шварц писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Шварц, любовь моя....
э......., а Вы уверены, что столь изысканная ассоциация дойдёт до адресата?
Ну... какую-то часть она же сможет осмыслить... я потому и картинку запостил Вариант лайт - Красная Шапочка и пирожки, есличо
" с капустой- по десять, с мясом- по пятнадцать"!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будет ли ядерная война?
ФрекенСнорк писал(а):" с капустой- по десять, с мясом- по пятнадцать"!
Ну, как-то так
Можно порадоваться их ценам
Asya Shipova писал(а):за 500$ (11тыс.гривен). В целом, это средняя цена на халявный белый билет практически по всей Украине.
Re: Будет ли ядерная война?
Я думаю, что ядерной войны не будет, но вот массы локальных войн не избежать.
Re: Будет ли ядерная война?
Неужели?? С кем мы еще посремся? Точнее, кто еще остался...Dasina писал(а):Я думаю, что ядерной войны не будет, но вот массы локальных войн не избежать.
Re: Будет ли ядерная война?
надеюсь что не будет, если будет война то всем плохо будет()
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:48
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