Сообщение Victorpar » Сегодня, 00:28

Будет ли в ближайшем будущем война между Россией и Турцией или Россией и НАТО? Хочу подавать документы на гражданство, но смущает "маленький" вопрос стоит ли это делать в связи со слухами о войне?