В Рязани травят собак!!!!
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Re: В Рязани травят собак!!!!
DS писал(а):3. Воспитать людей
На тему?
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: В Рязани травят собак!!!!
Улин писал(а):DS писал(а):3. Воспитать людей
На тему?
кто лучше- Клякса Котовна или ФрёкенСнифф?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: В Рязани травят собак!!!!
Какой год не принят федеральный или региональный закон об регистрации собак и ответственности их владельцев. Ни полиция, ни владельцы не будут соблюдать правила ради приличия. Они не несут ответственность за правильное содержание животных.
Тогда значительно меньше будет бродячих псов. Отдел полиции Хьюстона действует. Плохо содержит животное - отбирают. У каждого вшит под кожу чип с адресом хозяина.
Тогда значительно меньше будет бродячих псов. Отдел полиции Хьюстона действует. Плохо содержит животное - отбирают. У каждого вшит под кожу чип с адресом хозяина.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1815
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: В Рязани травят собак!!!!
sva писал(а):Если бы все собачатники выгуливали своих псин строго в намордниках, и убирали за ними дерьмо, а бездомных собак отлавливали, никаких догхантеров не было. Тоже самое про авторастов и стопхамовцев
Знаете, давно уже заметил свойство наших сограждан: им в большинстве своем абсолютно насрать на других людей. И примеры появляются регулярно.
Вот те же собаки. Уже в зубах навяз немой конфликт между собаководами и мирным населением: первые заводят ротвейлеров и стаффорширских терьеров и считают, что можно гулять с ними без поводков и намордников. А кому не уютно, что рядом с ним разгуливает такая собачка - сам дурак, нефига из дома выходить. Получается, собаководам насрать на других людей?
Или другой пример. Курильщики. Этой социальной группе тоже обычно наплевать на окружающих. Вот стоит такой лоб с сигареткой на остановке среди толпы сограждан и дымит. То что кругом дети, женщины и просто некурящие люди - наплевать, это их проблемы. Аналогично - в подъездах. Кого из курильщиков волнует, что дым от его сигарет стоит коромыслом в подъезде и его затягивает в квартиры соседей. Главное - ему удобно.
Любители поработать перфоратором есть. Не те, которые работают в разумное время (таких, к счастью, большинство). Но встречаются и такие, кто запросто может начать фигачить в 10-ть вечера. Тоже - абсолютно пофигу на соседей, кого волнует их мнение?
Автомобилисты - туда же. Про то, что они могут воткнуть машину на тротуар, перегородить проход или проезд уже как-то и писать глупо - банальщина и рутина. Но ведь есть и куча других грехов. Ксенон, например. Лихой молодец воткнул себе говноксенон в Ладу и ездит, слепит всех в округе. Тоже насрать на других водителей?
Так что проблема "собак и хозяев", похоже, гораздо глубже лежит, чем просто во владении собакой.
Re: В Рязани травят собак!!!!
Все, кончились примеры? А пешеходы, которые шляются через дорогу где попало? А банки пивные на газонах, окурки из окон, шансон на даче в лесу на такой громкости, что у меня собака спряталась? А соплями на тротуар харкаются тоже собачники или автомобилисты? А детей мамашка бьёт во дворе и они орут потом на весь дом? А ящики с картошкой на площадке? Или от городили площадку железной дверью, но она всегда (!) открыта и закрывает почтовые ящики и мешает подойти к лифту?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1815
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: В Рязани травят собак!!!!
DS писал(а):Все, кончились примеры? А пешеходы, которые шляются через дорогу где попало? А банки пивные на газонах, окурки из окон, шансон на даче в лесу на такой громкости, что у меня собака спряталась? А соплями на тротуар харкаются тоже собачники или автомобилисты? А детей мамашка бьёт во дворе и они орут потом на весь дом? А ящики с картошкой на площадке? Или от городили площадку железной дверью, но она всегда (!) открыта и закрывает почтовые ящики и мешает подойти к лифту?
А чего так нервно то?
Есть примеры - пишите, какие проблемы?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1815
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: В Рязани травят собак!!!!
ZZ писал(а):Если любая попытка поговорить с человеком обязательно сводится к хамству с его стороны, то он заслуживает только насмешек. Самовлюбленных интернет-хамов всерьез принимать нельзя, поскольку в жизни они козявки.
Кстати, эти слова можно применить к некоторой части активных пользователей данного форума.
Re: В Рязани травят собак!!!!
Antipov писал(а):DS писал(а):Есть примеры - пишите, какие проблемы?
Проблем - никаких. Ну, напишу - что будет? Как с общественным транспортом?
- Сева
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2035
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
- Откуда: город Лондон,ВВС
Re: В Рязани травят собак!!!!
ИМХО, вернулись к самим себе, себям.
Пока сами не научимся вести себя законно, не нарушая прав других, таких же как мы,
ничего не будет.
И никакой Закон не заработает.
Убийство собак, порча авто, и другие методы-= из прошлых веков.
Хотим остаться там, давайте их использовать.
Пока сами не научимся вести себя законно, не нарушая прав других, таких же как мы,
ничего не будет.
И никакой Закон не заработает.
Убийство собак, порча авто, и другие методы-= из прошлых веков.
Хотим остаться там, давайте их использовать.
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
Re: В Рязани травят собак!!!!
ФрекенСнорк писал(а):Улин писал(а):DS писал(а):3. Воспитать людей
На тему?
кто лучше- Клякса Котовна или ФрёкенСнифф?
Мне тут подсказывают, что двух мнений по данному вопросу быть не может!
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
Re: В Рязани травят собак!!!!
Ох Антипов, да не мучайтесь вы, доказывая этой форумной компашке что-либо. У них действия других являются оправданием своих поступков. И доводов других они не принимают никогда. Пустое.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: В Рязани травят собак!!!!
http://www.kp.ru/online/news/1880101/
В Рязани началась травля собак
В Рязани началась травля собак
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: В Рязани травят собак!!!!
"в то время, пока животное вольно бегало по парку, а владелец отвлекся на телефонный разговор, собака наелась травы и отравилась..." ну вот и причина, оно бегало, более чем вероятно, что без поводка, и наелось, т.к. было без намордника, и владельцу на животное плевать
дівчина може виїхати з села, але село з дівчини ніколи
Re: В Рязани травят собак!!!!
щенок отравился(((
Устроили вакханалию, собака - враг народа; зомби, скоро скакать начнете.
Устроили вакханалию, собака - враг народа; зомби, скоро скакать начнете.
Re: В Рязани травят собак!!!!
Если бы моя собака начала жрать траву, будучи на поводке, я бы не возражал. А из новости вообще ничего не понятно, если хозяин отвлёкся, откуда знает чего собака наелась?
Re: В Рязани травят собак!!!!
DS писал(а):Если бы моя собака начала жрать траву, будучи на поводке, я бы не возражал. А из новости вообще ничего не понятно, если хозяин отвлёкся, откуда знает чего собака наелась?
Вскрытие показало, видимо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: В Рязани травят собак!!!!
Загляни к ребятам с компании они как раз проводят дезинфекцию https://spb.ecobarrier.ru/deratizatsiya ... rys-myshej уничтожение крыс и мышей, всяких учреждений и не только. В работе используют только проверенные средства, которые не вредят здоровью. Со всеми этапами обработки можешь ознакомиться у них на сайте
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