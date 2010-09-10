Сообщение Antipov » 18 янв 2014, 18:12

sva писал(а): Если бы все собачатники выгуливали своих псин строго в намордниках, и убирали за ними дерьмо, а бездомных собак отлавливали, никаких догхантеров не было. Тоже самое про авторастов и стопхамовцев

Знаете, давно уже заметил свойство наших сограждан: им в большинстве своем абсолютно насрать на других людей. И примеры появляются регулярно.Вот те же собаки. Уже в зубах навяз немой конфликт между собаководами и мирным населением: первые заводят ротвейлеров и стаффорширских терьеров и считают, что можно гулять с ними без поводков и намордников. А кому не уютно, что рядом с ним разгуливает такая собачка - сам дурак, нефига из дома выходить. Получается, собаководам насрать на других людей?Или другой пример. Курильщики. Этой социальной группе тоже обычно наплевать на окружающих. Вот стоит такой лоб с сигареткой на остановке среди толпы сограждан и дымит. То что кругом дети, женщины и просто некурящие люди - наплевать, это их проблемы. Аналогично - в подъездах. Кого из курильщиков волнует, что дым от его сигарет стоит коромыслом в подъезде и его затягивает в квартиры соседей. Главное - ему удобно.Любители поработать перфоратором есть. Не те, которые работают в разумное время (таких, к счастью, большинство). Но встречаются и такие, кто запросто может начать фигачить в 10-ть вечера. Тоже - абсолютно пофигу на соседей, кого волнует их мнение?Автомобилисты - туда же. Про то, что они могут воткнуть машину на тротуар, перегородить проход или проезд уже как-то и писать глупо - банальщина и рутина. Но ведь есть и куча других грехов. Ксенон, например. Лихой молодец воткнул себе говноксенон в Ладу и ездит, слепит всех в округе. Тоже насрать на других водителей?Так что проблема "собак и хозяев", похоже, гораздо глубже лежит, чем просто во владении собакой.