Когда отопление отключат?

Князь
Откуда: Рязань

Re: Когда отопление отключат?

Сообщение Князь » 30 апр 2014, 19:45

Ура! Отключили.
И это пройдет...
Улин
Откуда: Рязань

Re: Когда отопление отключат?

Сообщение Улин » 16 мар 2015, 13:19

Началось!
Весь день не спишь, всю ночь не ешь... Конечно, устаёшь!
realestate
Re: Когда отопление отключат?

Сообщение realestate » 19 мар 2015, 16:09

На улице днем 10-12 градусов!
ЖКХ-решили под заработать на людях?!
Kashevar
Re: индивидуальный тепловой пункт от Теплоком-Сервис Москва

Сообщение Kashevar » Сегодня, 15:53

realestate писал(а):На улице днем 10-12 градусов!
realestate писал(а):На улице днем 10-12 градусов!
ЖКХ-решили под заработать на людях?!



стоит у вас ИТП?
