Где вылечить прыщи на лице?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Где вылечить прыщи на лице?
Adel писал(а):Mary_May, максилак препарат из серии пробиотиков, только получше, это синбиотик, помогает восстановить микрофлору кишечника, а значит ЖКТ будет работать нормально, а ведь прыщики зачастую появляются именно из-за проблем в работе ЖКТ.
Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать?
Re: Где вылечить прыщи на лице?
ZZ писал(а):Adel писал(а):Или девушка, или секс. То и другое вместе не бывает.
Печальный опыт
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Mary_May писал(а):ZZ писал(а):Adel писал(а):Или девушка, или секс. То и другое вместе не бывает.
Печальный опыт
Таки ничего у вас не получилось с сексом? Действительно печально...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Тут для каждого свое лечение нужно, так как у всех кожа разная. Кому-то одно подходит, кому то другое.
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Mary_May писал(а):Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать?
Средний курс приема максилака 10 дней, ну а дальше смотрите по состоянию кожи, действительно проблемы у всех разные, подруга три недели принимала, ну и не надо забывать о внешнем уходе за кожей, если кожу сильно не сушит, то дегтярное мыло попробуйте, запашок еще тот, но подсушивает хорошо прыщики. ZZ , какой Вы злой Kotik , потому и читаем все советы и принимаем те, которые подходят именно для нас
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Adel, привет, и что, реально максилак поможет с прыщиками? Сколько он стоит?
Re: Где вылечить прыщи на лице?
ZZ писал(а):Таки ничего у вас не получилось с сексом? Действительно печально...
Так это я про Вас
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Adel писал(а):Mary_May писал(а):Средний курс приема максилака 10 дней, ну а дальше смотрите по состоянию кожи, действительно проблемы у всех разные, подруга три недели принимала, ну и не надо забывать о внешнем уходе за кожей, если кожу сильно не сушит, то дегтярное мыло попробуйте, запашок еще тот, но подсушивает хорошо прыщики. ZZ , какой Вы злой Kotik , потому и читаем все советы и принимаем те, которые подходят именно для нас
Пасиб, подумаю еще, жду своего знакомого врача, чтобы проконсультироваться, но чисто теоретически вдохновляет
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Rorry писал(а):Adel, привет, и что, реально максилак поможет с прыщиками? Сколько он стоит?
Ну мне помог, все ведь зависит от причин появления этих самых прыщиков Стоит 350р. Mary_May, ну и правильно, чтобы уж совсем не было сомнений
Re: Где вылечить прыщи на лице?
кстати о...
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Разглаживает морщины ....
Смотря в каком месте?
Смотря в каком месте?
Re: Где вылечить прыщи на лице?
ДЕВОЧКИ, КАЖДАЯ ВЕДЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА ЛИЦА - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГНОЙНЫХ МИНДАЛИН. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ОЧИСТИЛАСЬ КОЖА ЛИЦА, И ЗАБЛЕСТЕЛИ ГЛАЗА, НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ МИНДАЛИНЫ, А НЕ ХОДИТЬ К КОСМЕТОЛОГАМ. ЛУЧШЕ ВСЕХ В МОСКВЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В КЛИНИКЕ ДОКТОРА СИЧИНАВА, У НИХ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ "ПИСТОЛЕТ", КОТОРЫЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПРОШИБАЕТ ЛЮБУЮ ЩЕЛЬ И ГНОЙНЫЙ МЕШОК МИНДАЛИН. ПОМИМО КРАСОТЫ БОЛЬНОЙ СТАНОВИТСЯ БОДРЕЕ, ЭНЕРГИЧНЕЕ. ЖЕНЩИНЫ, РАЗГОВАРИВАЯ В КОРИДОРЕ, ШУТИЛИ, ЧТО МУЖЧИНЫ ПОМИМО КРАСОТЫ ПОЛУЧАЮТ РАДОСТЬ ОТ УЛУЧШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ. ВОТ САЙТ: ЛОР ГОМЕОПАТ ПРОБЕЙТЕ В ГУГЛЕ. ИДИТЕ СМЕЛО, ПРОВЕРЕНО.
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Что, Сашенька, CapsLock заело?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Где вылечить прыщи на лице?
Иногда может помочь недорогое средство, раствор наружного применения "Хлоргексидин биглюконат"(российского производства).
Почитайте инструкцию. Стоит примерно 14 руб.
Раствор может иметь широкое применение.
Почитайте инструкцию. Стоит примерно 14 руб.
Раствор может иметь широкое применение.
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