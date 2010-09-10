Где вылечить прыщи на лице?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Mary_May » 05 июл 2013, 05:00

Adel писал(а):Mary_May, максилак препарат из серии пробиотиков, только получше, это синбиотик, помогает восстановить микрофлору кишечника, а значит ЖКТ будет работать нормально, а ведь прыщики зачастую появляются именно из-за проблем в работе ЖКТ. :)

Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать? :roll:
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Mary_May » 05 июл 2013, 05:01

ZZ писал(а):
Adel писал(а):Или девушка, или секс. То и другое вместе не бывает. :D

Печальный опыт :lol:
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение ZZ » 05 июл 2013, 11:36

Mary_May писал(а):
ZZ писал(а):
Adel писал(а):Или девушка, или секс. То и другое вместе не бывает. :D

Печальный опыт :lol:

Таки ничего у вас не получилось с сексом? Действительно печально...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Kotik
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 май 2011, 21:10

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Kotik » 18 июл 2013, 17:36

Тут для каждого свое лечение нужно, так как у всех кожа разная. Кому-то одно подходит, кому то другое.
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Adel
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 01:54
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Adel » 24 июл 2013, 12:43

Mary_May писал(а):Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать? :roll:

Средний курс приема максилака 10 дней, ну а дальше смотрите по состоянию кожи, действительно проблемы у всех разные, подруга три недели принимала, ну и не надо забывать о внешнем уходе за кожей, если кожу сильно не сушит, то дегтярное мыло попробуйте, запашок еще тот, но подсушивает хорошо прыщики. :) ZZ , какой Вы злой :| Kotik , потому и читаем все советы и принимаем те, которые подходят именно для нас :wink:
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Rorry
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 20:01
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Rorry » 26 июл 2013, 12:01

Adel, привет, и что, реально максилак поможет с прыщиками? Сколько он стоит?
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Mary_May » 31 июл 2013, 17:16

ZZ писал(а):Таки ничего у вас не получилось с сексом? Действительно печально...

Так это я про Вас :D
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Mary_May » 31 июл 2013, 17:17

Adel писал(а):
Mary_May писал(а):Средний курс приема максилака 10 дней, ну а дальше смотрите по состоянию кожи, действительно проблемы у всех разные, подруга три недели принимала, ну и не надо забывать о внешнем уходе за кожей, если кожу сильно не сушит, то дегтярное мыло попробуйте, запашок еще тот, но подсушивает хорошо прыщики. :) ZZ , какой Вы злой :| Kotik , потому и читаем все советы и принимаем те, которые подходят именно для нас :wink:

Пасиб, подумаю еще, жду своего знакомого врача, чтобы проконсультироваться, но чисто теоретически вдохновляет :)
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Adel
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 01:54
Откуда: Москва

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Adel » 01 авг 2013, 06:38

Rorry писал(а):Adel, привет, и что, реально максилак поможет с прыщиками? Сколько он стоит?

Ну мне помог, все ведь зависит от причин появления этих самых прыщиков :roll: Стоит 350р. Mary_May, ну и правильно, чтобы уж совсем не было сомнений :)
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sva
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 12:40

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение sva » 17 авг 2013, 11:39

кстати о...
Изображение
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение nikols » 19 авг 2013, 16:56

Разглаживает морщины ....
Смотря в каком месте?
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Sasha1988
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:03

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Sasha1988 » 22 окт 2014, 18:04

ДЕВОЧКИ, КАЖДАЯ ВЕДЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА ЛИЦА - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГНОЙНЫХ МИНДАЛИН. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ОЧИСТИЛАСЬ КОЖА ЛИЦА, И ЗАБЛЕСТЕЛИ ГЛАЗА, НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ МИНДАЛИНЫ, А НЕ ХОДИТЬ К КОСМЕТОЛОГАМ. ЛУЧШЕ ВСЕХ В МОСКВЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ В КЛИНИКЕ ДОКТОРА СИЧИНАВА, У НИХ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ "ПИСТОЛЕТ", КОТОРЫЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПРОШИБАЕТ ЛЮБУЮ ЩЕЛЬ И ГНОЙНЫЙ МЕШОК МИНДАЛИН. ПОМИМО КРАСОТЫ БОЛЬНОЙ СТАНОВИТСЯ БОДРЕЕ, ЭНЕРГИЧНЕЕ. ЖЕНЩИНЫ, РАЗГОВАРИВАЯ В КОРИДОРЕ, ШУТИЛИ, ЧТО МУЖЧИНЫ ПОМИМО КРАСОТЫ ПОЛУЧАЮТ РАДОСТЬ ОТ УЛУЧШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ. ВОТ САЙТ: ЛОР ГОМЕОПАТ ПРОБЕЙТЕ В ГУГЛЕ. ИДИТЕ СМЕЛО, ПРОВЕРЕНО.
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение Customer » 22 окт 2014, 18:52

Что, Сашенька, CapsLock заело?
Ты - это ты, а я - это я.
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obyvatell
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 20:34

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение obyvatell » 11 ноя 2018, 16:09

Иногда может помочь недорогое средство, раствор наружного применения "Хлоргексидин биглюконат"(российского производства).
Почитайте инструкцию. Стоит примерно 14 руб.
Раствор может иметь широкое применение.
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение diaan » 26 фев 2019, 02:53

Насколько я знаю, прыщи это результат гормонов. Хотя у меня от раздражения часто бывают прыщики. В основном от средств для мытья посуды. Я сразу бепантен наношу на руки, он помогает избежать аллергической реакции. Загляните на официальный сайт , сами попробуйте подробнее почитать о нём.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Где вылечить прыщи на лице?

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 19:51

В клинике такие вещи лечатся. Прочтите отзывы https://otzivi-o-endokrinologah.ru/otzy ... logax.html о врачах тиреоидологах - сразу ясно станет, что с проблемной кожей к ним нужно обращаться. Ну и доктора подберёте.
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