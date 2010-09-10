Сообщение Adel » 24 июл 2013, 12:43

Mary_May писал(а): Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать? Ясненько, вполне может помочь, если прыщи действительно от проблем с кишечником, а по времени сколько его принимать?

ZZ

Kotik

Средний курс приема максилака 10 дней, ну а дальше смотрите по состоянию кожи, действительно проблемы у всех разные, подруга три недели принимала, ну и не надо забывать о внешнем уходе за кожей, если кожу сильно не сушит, то дегтярное мыло попробуйте, запашок еще тот, но подсушивает хорошо прыщики., какой Вы злой, потому и читаем все советы и принимаем те, которые подходят именно для нас