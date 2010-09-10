Семейный психолог

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Selesta
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 дек 2008, 00:15
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Семейный психолог

Сообщение Selesta » 07 май 2013, 08:12

Подскажите, куда обратиться. Может, у кого-то есть опыт?
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roterb
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 13:58

Re: Семейный психолог

Сообщение roterb » Сегодня, 11:16

Мне в свое время помогли онлайн консультации психолога, обращалась на этот сайт https://www.psyhologi.ru
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