Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?
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Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?
Девчонки, подскажите, кто проходил курс? У меня друг, бодибилдер, говорит, что он безвредный, мне по состоянию здоровья нельзя загорать, а мулаткой хочется быть. Что скажите, в инете много инфы, все утверждают, что этот пептид вызывает выработку собственного меланина, из побочек, повышение либидо и отсутствие аппетита. Было бы здорово, и похудеть и загореть! ))) Отпишитесь, кто пробовал, кто и что думает!
Re: Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?
Без солнца пробовала когда-то автозагар от Эйвона. Но это было еще лет 10 назад наверно Это был специальный крем-мус.
Помню загар держался достаточно долго и этот мус также служил как защитное средство против солнца. Но предпочитаю натуральный загар.
Помню загар держался достаточно долго и этот мус также служил как защитное средство против солнца. Но предпочитаю натуральный загар.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?
Попробуйте хороший качественный автозагар проверенный временем и под хорошим брендом. Мне больше нравится даже не крем, а спрей, вот этот https://www.aroga.ru/catalogue/detail.php?ID=5284
Живу на севере и очень обделена солнцем, поэтому для меня это самое лучшее решение.
Живу на севере и очень обделена солнцем, поэтому для меня это самое лучшее решение.
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