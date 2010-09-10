Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?

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Анита
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 15:49

Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?

Сообщение Анита » 08 май 2013, 16:38

Девчонки, подскажите, кто проходил курс? У меня друг, бодибилдер, говорит, что он безвредный, мне по состоянию здоровья нельзя загорать, а мулаткой хочется быть. Что скажите, в инете много инфы, все утверждают, что этот пептид вызывает выработку собственного меланина, из побочек, повышение либидо и отсутствие аппетита. Было бы здорово, и похудеть и загореть! ))) Отпишитесь, кто пробовал, кто и что думает!
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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?

Сообщение Fafhrd » 08 май 2013, 16:55

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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?

Сообщение Maulisa » 14 сен 2013, 14:38

Без солнца пробовала когда-то автозагар от Эйвона. Но это было еще лет 10 назад наверно :) Это был специальный крем-мус.
Помню загар держался достаточно долго и этот мус также служил как защитное средство против солнца. Но предпочитаю натуральный загар.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Vinnaya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:01

Re: Загар без солнца (меланотан-2). Кто пробовал?

Сообщение Vinnaya » Сегодня, 13:10

Попробуйте хороший качественный автозагар проверенный временем и под хорошим брендом. Мне больше нравится даже не крем, а спрей, вот этот https://www.aroga.ru/catalogue/detail.php?ID=5284
Живу на севере и очень обделена солнцем, поэтому для меня это самое лучшее решение.
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