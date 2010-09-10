Сообщение Анита » 08 май 2013, 16:38

Девчонки, подскажите, кто проходил курс? У меня друг, бодибилдер, говорит, что он безвредный, мне по состоянию здоровья нельзя загорать, а мулаткой хочется быть. Что скажите, в инете много инфы, все утверждают, что этот пептид вызывает выработку собственного меланина, из побочек, повышение либидо и отсутствие аппетита. Было бы здорово, и похудеть и загореть! ))) Отпишитесь, кто пробовал, кто и что думает!