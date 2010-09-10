выбор велосипеда
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Re: выбор велосипеда
трансмиссионым дорого, я очищенным солидолом как-то обошелся
Re: выбор велосипеда
Всем добрый день,посоветуйте размер рамы под рост 1.86,друзья советуют 20ю,продавцы -22ю,какую выбрать? Принципиально ли вообще это под данный рост?
Re: выбор велосипеда
Всем добрый день,посоветуйте размер рамы под рост 1.86,друзья советуют 20ю,продавцы -22ю,какую выбрать? Принципиально ли вообще это под данный рост?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 17:02
Re: выбор велосипеда
Все таки 186 см роста это 20-я рама. Если уж очень длинные руки - максимум можно будет поменять вынос руля. А так см. таблицу: http://www.спортсервис.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4/
Re: выбор велосипеда
полное руководство по выбору велосипеда http://velohack.com/2014/09/vy-bor-velosipeda-polnoe-rukovodstvo/
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Re: выбор велосипеда
Не нашел тему где уже спрашивал про ремонт велика.
Мне нужно снять заднее колесо с планетарной втулкой и поменять камеру. Весной не нашел спеца. Может зимой такой объявится?
Мне нужно снять заднее колесо с планетарной втулкой и поменять камеру. Весной не нашел спеца. Может зимой такой объявится?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: выбор велосипеда
Думаешь, тут на форуме есть такие спецы?)
Re: выбор велосипеда
Может кто подскажет? Еще актуально.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: выбор велосипеда
1.Выбор производителя: -rock machine (правда не видел в Рзн)
-mongoose
-GT
-Jamis
2.Дисковые тормоза "механика" vs "гидравлика" есть ли смысл переплачивать
3.Требуется для города +пересеченка (скорее всего Кросс-кантри, только вопрос не погнуться ли колеса от пары прыжков с бордюра)
-mongoose
-GT
-Jamis
2.Дисковые тормоза "механика" vs "гидравлика" есть ли смысл переплачивать
3.Требуется для города +пересеченка (скорее всего Кросс-кантри, только вопрос не погнуться ли колеса от пары прыжков с бордюра)
Re: выбор велосипеда
UNCLE1911 писал(а):Может кто подскажет? Еще актуально.
Дядь Лень, в чем проблема снять колесо? Вроде не важно какая втулка - открутил пару гаек и все...
Re: выбор велосипеда
Ага, только планетарную втулку даже ""великий" ремонтник с Маяковки не взялся открутить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: выбор велосипеда
Я бы даже не задумываясь открутил )))
Попробуйте в Триал-Спорт (Полсинаут) заехать.
Недавно там велосипед супруге покупал - ребята там, вроде, шаристые.
Через 2 недели поеду к ним на ТО велика - могу спросить что и как...
Попробуйте в Триал-Спорт (Полсинаут) заехать.
Недавно там велосипед супруге покупал - ребята там, вроде, шаристые.
Через 2 недели поеду к ним на ТО велика - могу спросить что и как...
Re: выбор велосипеда
Давай, жду ответа.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: выбор велосипеда
сколько стоит сейчас спортивные велосипеды?
Re: выбор велосипеда
я покупал велосипед летом STELS, хорошая велосипед, понравилось)*
Re: выбор велосипеда
Engineer писал(а):Через 2 недели поеду к ним на ТО велика ...
А что менять будете: масло, свечи, фильтры? А пробег какой? Может быть еще рано?
Re: выбор велосипеда
Stanok25 писал(а):Engineer писал(а):Через 2 недели поеду к ним на ТО велика ...
А что менять будете: масло, свечи, фильтры? А пробег какой? Может быть еще рано?
ИМХО, менять должны масло в акпп. Только на мой вопрос я так и не дождался ответа.
Где же унас в Рязани можно снять планетарную втулку и поменять резину на заднем колесе?
Ну, рекламщики, налетай. Ссылок жду!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: выбор велосипеда
Напротив Радиоакадемии в подвале спец работает хороший. В возрасте, но до сей поры катается. В субботу настроил мне вел (растянулись тросы, да и зря я его по массовому скоплению всяких природных гумусов тестил, включая форсирование речки), 90 км в воскресенье проехал как с куста...
Re: выбор велосипеда
у меня gt агрессов, покупала в период распродаж за 15 тыс руб
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