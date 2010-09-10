выбор велосипеда

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Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: выбор велосипеда

Сообщение Shoroh30 » 16 авг 2014, 17:32

трансмиссионым дорого, я очищенным солидолом как-то обошелся
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Stiv
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 00:32

Re: выбор велосипеда

Сообщение Stiv » 15 окт 2014, 17:15

Всем добрый день,посоветуйте размер рамы под рост 1.86,друзья советуют 20ю,продавцы -22ю,какую выбрать? Принципиально ли вообще это под данный рост?
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Stiv
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 00:32

Re: выбор велосипеда

Сообщение Stiv » 15 окт 2014, 17:15

Всем добрый день,посоветуйте размер рамы под рост 1.86,друзья советуют 20ю,продавцы -22ю,какую выбрать? Принципиально ли вообще это под данный рост?
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Константин Булаев
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 17:02

Re: выбор велосипеда

Сообщение Константин Булаев » 04 ноя 2014, 17:07

Все таки 186 см роста это 20-я рама. Если уж очень длинные руки - максимум можно будет поменять вынос руля. А так см. таблицу: http://www.спортсервис.рф/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4/
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AndreyUK
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2015, 17:02

Re: выбор велосипеда

Сообщение AndreyUK » 01 фев 2015, 17:03

полное руководство по выбору велосипеда http://velohack.com/2014/09/vy-bor-velosipeda-polnoe-rukovodstvo/
Лучший детский Youtube канал Baby Panda https://www.youtube.com/channel/UCcTqIUL7ZU8bWd9bTErrC7w
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11130
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: выбор велосипеда

Сообщение UNCLE1911 » 02 фев 2015, 12:10

Не нашел тему где уже спрашивал про ремонт велика.
Мне нужно снять заднее колесо с планетарной втулкой и поменять камеру. Весной не нашел спеца. Может зимой такой объявится?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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urgot
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 16:15

Re: выбор велосипеда

Сообщение urgot » 10 июн 2015, 16:37

Думаешь, тут на форуме есть такие спецы?)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11130
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: выбор велосипеда

Сообщение UNCLE1911 » 11 июн 2015, 12:47

Может кто подскажет? Еще актуально.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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-Evelin-
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 фев 2014, 14:14

Re: выбор велосипеда

Сообщение -Evelin- » 13 июн 2015, 14:03

1.Выбор производителя: -rock machine (правда не видел в Рзн)
-mongoose
-GT
-Jamis
2.Дисковые тормоза "механика" vs "гидравлика" есть ли смысл переплачивать
3.Требуется для города +пересеченка (скорее всего Кросс-кантри, только вопрос не погнуться ли колеса от пары прыжков с бордюра)
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: выбор велосипеда

Сообщение Engineer » 16 июн 2015, 12:21

UNCLE1911 писал(а):Может кто подскажет? Еще актуально.

Дядь Лень, в чем проблема снять колесо? Вроде не важно какая втулка - открутил пару гаек и все...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11130
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: выбор велосипеда

Сообщение UNCLE1911 » 17 июн 2015, 07:29

Ага, только планетарную втулку даже ""великий" ремонтник с Маяковки не взялся открутить.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: выбор велосипеда

Сообщение Engineer » 18 июн 2015, 08:24

Я бы даже не задумываясь открутил )))
Попробуйте в Триал-Спорт (Полсинаут) заехать.
Недавно там велосипед супруге покупал - ребята там, вроде, шаристые.
Через 2 недели поеду к ним на ТО велика - могу спросить что и как...
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11130
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: выбор велосипеда

Сообщение UNCLE1911 » 18 июн 2015, 09:46

Давай, жду ответа.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: выбор велосипеда

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:01

сколько стоит сейчас спортивные велосипеды?
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Reed
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 20:02

Re: выбор велосипеда

Сообщение Reed » 25 дек 2015, 16:43

я покупал велосипед летом STELS, хорошая велосипед, понравилось)*
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Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: выбор велосипеда

Сообщение Stanok25 » 25 мар 2016, 20:20

Engineer писал(а):Через 2 недели поеду к ним на ТО велика ...

А что менять будете: масло, свечи, фильтры? А пробег какой? Может быть еще рано?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11130
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: выбор велосипеда

Сообщение UNCLE1911 » 25 мар 2016, 20:35

Stanok25 писал(а):
Engineer писал(а):Через 2 недели поеду к ним на ТО велика ...

А что менять будете: масло, свечи, фильтры? А пробег какой? Может быть еще рано?

ИМХО, менять должны масло в акпп. Только на мой вопрос я так и не дождался ответа.
Где же унас в Рязани можно снять планетарную втулку и поменять резину на заднем колесе?
Ну, рекламщики, налетай. Ссылок жду!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Потапьев
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:15

Re: выбор велосипеда

Сообщение Потапьев » 25 июл 2016, 23:21

Напротив Радиоакадемии в подвале спец работает хороший. В возрасте, но до сей поры катается. В субботу настроил мне вел (растянулись тросы, да и зря я его по массовому скоплению всяких природных гумусов тестил, включая форсирование речки), 90 км в воскресенье проехал как с куста...
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lizaa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 минут назад

Re: выбор велосипеда

Сообщение lizaa » 8 минут назад

у меня gt агрессов, покупала в период распродаж за 15 тыс руб
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