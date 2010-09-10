Сообщение Engineer » 18 июн 2015, 08:24

Я бы даже не задумываясь открутил )))

Попробуйте в Триал-Спорт (Полсинаут) заехать.

Недавно там велосипед супруге покупал - ребята там, вроде, шаристые.

Через 2 недели поеду к ним на ТО велика - могу спросить что и как...