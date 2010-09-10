Сообщение LAV-54 » 42 минуты назад

Нужен баннер, точнее сам материал, вот таких размеров - 2 м. или кратное ему, что бы можно было разрезать. Общая длинна 15 м, тоже не принципиально, но в пределах 1,5м. кусок. или одним полотном 2х15; 4х7; 6х5 размеров. Если есть, то с одинаковыми изображениями или надписями. Для штор в гараже.