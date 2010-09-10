продаю баннеры виниловые б\у
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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продаю баннеры виниловые б\у
имеются банеры и периодически появляются новые .. один раз всего надёванные
вот такие- (правда товары на нём другие)
размер 20х4.. по переметру с пробитыми люверсами.. (80 квадратных метров винилового счастья )
цена 2000 за штуку ..
пока в продаже один...но регулярно появляются (раз в две недели)
кому надо пишите -звоните 99-67-89 Денис
вот такие- (правда товары на нём другие)
размер 20х4.. по переметру с пробитыми люверсами.. (80 квадратных метров винилового счастья )
цена 2000 за штуку ..
пока в продаже один...но регулярно появляются (раз в две недели)
кому надо пишите -звоните 99-67-89 Денис
Re: продаю баннеры виниловые б\у
Нужен баннер, точнее сам материал, вот таких размеров - 2 м. или кратное ему, что бы можно было разрезать. Общая длинна 15 м, тоже не принципиально, но в пределах 1,5м. кусок. или одним полотном 2х15; 4х7; 6х5 размеров. Если есть, то с одинаковыми изображениями или надписями. Для штор в гараже.
Re: продаю баннеры виниловые б\у
А мне баннеры такие не нужны я думаю лучше заказать рекламу на радио http://smi.argru.ru/city_16_radio.html . Рекламный ролик сказали разработают там бесплатно, осталось только определиться, как долго и на каком именно радио крутить рекламу, чтобы не просто потратить деньги, а через некоторое время увидеть результат. Может у кого есть опыт в такой рекламе, что подскажите или посоветуете?
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