Сообщение paXaN » 24 июн 2013, 11:31

Прозванивал несколько фирм по установке окон. Но там только предлагают рольставни. Это похоже, но немного не то, что нужно. И в маленьких размерах не делают. Апельсин, НИТИ и Стройка такого не знают.Связывался с фирмами, что делают мебель на заказ (штук 10 обзвонил). Думал, у них-то точно должно быть. Однако, никто такого не знает. А кто знает ответили "к сожалению, такого не делаем". Конкретные конторы уже не назову.ДА! Намедни в МебельСам звонил. Там есть человек, который понял о чем я говорю.Вроде, возит такое на заказ. Так что поеду в МебельСам. Может там помогут...