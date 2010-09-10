Мебельные жалюзи

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
paXaN
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 17:32

Мебельные жалюзи

Сообщение paXaN » 23 май 2013, 10:56

Здравствуйте всем!
Есть желание в туалете сделать за унитазом шкаф. Но обычные двери ставить не хочу. В интернете несколько раз натыкался на такое решение, как "мебельные жалюзи". Вот, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=521
Но нигде в Рязани не могу найти такого. Обращался в несколько фирм-изготовителей мебели, но ни у кого такого нет. Только классические двери. :(
Может, кто-то сталкивался с таким решением? Где-то видели?
Буду признателен за любую информацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
panda69
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 01 мар 2011, 15:48

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение panda69 » 16 июн 2013, 00:49

Тоже хочу такие (чтоб спрятать трубы стояка в с/у). Что-то "отдаленно напоминающее" видела в Апельсине (Есенина, Шабулина),- из дерева, их красить нужно. Мебельные - более аккуратные. "Подобное решение" (но не помню - для туалета или для балконного шкафчика) видела на сайте "в долевке", ссылку дать не могу - давно это было.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Грей
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Грей

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение Грей » 23 июн 2013, 18:02

А в какие фирмы обращались?
Вернуться к началу
paXaN
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 17:32

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение paXaN » 24 июн 2013, 11:31

Прозванивал несколько фирм по установке окон. Но там только предлагают рольставни. Это похоже, но немного не то, что нужно. И в маленьких размерах не делают. Апельсин, НИТИ и Стройка такого не знают.
Связывался с фирмами, что делают мебель на заказ (штук 10 обзвонил). Думал, у них-то точно должно быть. Однако, никто такого не знает. А кто знает ответили "к сожалению, такого не делаем". Конкретные конторы уже не назову.
ДА! Намедни в МебельСам звонил. Там есть человек, который понял о чем я говорю. :) Вроде, возит такое на заказ. Так что поеду в МебельСам. Может там помогут...
Вернуться к началу
vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
Контактная информация:
Контактная информация пользователя vova

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение vova » 24 июн 2013, 11:35

Тоже сделал шкаф и тоже решил не заморачиваться с дверями) Про такие жалюзи думал, но мороки с ними будет много) В итоге - на проем повесил обычную рулонную шторку, купленную в Стройке)
Вернуться к началу
paXaN
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 17:32

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение paXaN » 24 июн 2013, 12:55

vova писал(а):...но мороки с ними будет много...

Не думаю. Прикрепить направляющие. И заправить на них жалюзи.

vova писал(а): В итоге - на проем повесил обычную рулонную шторку, купленную в Стройке)


Рассматривал, как запасной вариант. Но жена категорически против.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Грей
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Грей

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение Грей » 25 июн 2013, 14:47

Не нужно спрашивать у тех кто делает мебель. Они комплектующие Вам не продадут. Спрашивайте там где торгуют именно фурнитурой. Проблем найти подобные жалюзи нет. МебельСам, Мебельщик, Интерьер-Комплект.
Вернуться к началу
Ксения6262
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 12:15

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение Ксения6262 » 12 дек 2014, 14:53

paXaN писал(а):Здравствуйте всем!
Есть желание в туалете сделать за унитазом шкаф. Но обычные двери ставить не хочу. В интернете несколько раз натыкался на такое решение, как "мебельные жалюзи". Вот, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=521
Но нигде в Рязани не могу найти такого. Обращался в несколько фирм-изготовителей мебели, но ни у кого такого нет. Только классические двери. :(
Может, кто-то сталкивался с таким решением? Где-то видели?
Буду признателен за любую информацию.


Подскажите, какой итог? Где заказали? Где делают? Как качество?
)) Буду признательна за любую информацию.
Вернуться к началу
olgazbr
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 дек 2014, 20:20

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение olgazbr » 15 дек 2014, 20:29

Да, мне тоже очень интересно. Мы сделали вот такие полочки сзади в туалете, вот как на фото, теперь хотим сделать жалюзи. Ну подскажите , пожалуйста. )))) Буду признательна, очень нужно. :D А еще хотим сделать жалюзи на кухню, может и их где нить закажем.
http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/08/34a93be2b987f5207a5411f63e6143dc.jpg
Изображение
Вернуться к началу
Ксения6262
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 12:15

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение Ксения6262 » 16 дек 2014, 13:12

По поводу туалета и ванной комнаты, сейчас рассматриваем римскую штору на электрокарнизе. Думаю будет очень достойно выглядеть.
По жалюзи, общалась с московской фирмой, жалюзи Rehau пластиковые полупрозрачные, размер приблизительно 2,3х0,8м, стоимость около 30т.р.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 08:45

Lana4512 писал(а):Полочки конечно красиво, но мы предпочли поставить рольставни сантехнические - и интерьер вписались, и по цене я бы не сказала, что прям за облачно, да и функционально они мне больше по душе.
Похоже на это получилось http://www.zaschitka.ru/production/rolstavni/rolstavni-santekhnicheskie

Зачем же так далеко в Москву заказывать? На выезде из Рязани, прямо за углом, находится Улан-Уде, там дешевле и рядом. Убейте уже эту дуру, то кирпич из Питера рекламирует, то жалюзи из Москвы.
Вернуться к началу
vorota
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 минуты назад

Re: Мебельные жалюзи

Сообщение vorota » 16 минут назад

paXaN писал(а):Прозванивал несколько фирм по установке окон. Но там только предлагают рольставни. Это похоже, но немного не то, что нужно. И в маленьких размерах не делают...

Ширина, которую минимально можно сделать, это в пределах 50 см. Если подрезать капсулу и шток пружины, то еще можно сантиметров пять выиграть. Так, что при желании можно вписать в любой шкаф.
А вот как правильно мерить и что учесть, это читайте интернет: http://yarvorota.ru/rolstavni.html.
Плюс ко всему, Вы смешиваете рольставни и мебельные жалюзи. Это разные вещи по своему устройству и из разных сфер.
И для ниши за сантехникой, мебельные не очень удобны. Но делают прикольные сейчас по их подобию. Я видел такое. Надо только поискать. Фото работ посмотрите. Думаю сразу найдете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость