Мебельные жалюзи
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Мебельные жалюзи
Здравствуйте всем!
Есть желание в туалете сделать за унитазом шкаф. Но обычные двери ставить не хочу. В интернете несколько раз натыкался на такое решение, как "мебельные жалюзи". Вот, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=521
Но нигде в Рязани не могу найти такого. Обращался в несколько фирм-изготовителей мебели, но ни у кого такого нет. Только классические двери.
Может, кто-то сталкивался с таким решением? Где-то видели?
Буду признателен за любую информацию.
Есть желание в туалете сделать за унитазом шкаф. Но обычные двери ставить не хочу. В интернете несколько раз натыкался на такое решение, как "мебельные жалюзи". Вот, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=521
Но нигде в Рязани не могу найти такого. Обращался в несколько фирм-изготовителей мебели, но ни у кого такого нет. Только классические двери.
Может, кто-то сталкивался с таким решением? Где-то видели?
Буду признателен за любую информацию.
Re: Мебельные жалюзи
Тоже хочу такие (чтоб спрятать трубы стояка в с/у). Что-то "отдаленно напоминающее" видела в Апельсине (Есенина, Шабулина),- из дерева, их красить нужно. Мебельные - более аккуратные. "Подобное решение" (но не помню - для туалета или для балконного шкафчика) видела на сайте "в долевке", ссылку дать не могу - давно это было.
Re: Мебельные жалюзи
А в какие фирмы обращались?
Re: Мебельные жалюзи
Прозванивал несколько фирм по установке окон. Но там только предлагают рольставни. Это похоже, но немного не то, что нужно. И в маленьких размерах не делают. Апельсин, НИТИ и Стройка такого не знают.
Связывался с фирмами, что делают мебель на заказ (штук 10 обзвонил). Думал, у них-то точно должно быть. Однако, никто такого не знает. А кто знает ответили "к сожалению, такого не делаем". Конкретные конторы уже не назову.
ДА! Намедни в МебельСам звонил. Там есть человек, который понял о чем я говорю. Вроде, возит такое на заказ. Так что поеду в МебельСам. Может там помогут...
Связывался с фирмами, что делают мебель на заказ (штук 10 обзвонил). Думал, у них-то точно должно быть. Однако, никто такого не знает. А кто знает ответили "к сожалению, такого не делаем". Конкретные конторы уже не назову.
ДА! Намедни в МебельСам звонил. Там есть человек, который понял о чем я говорю. Вроде, возит такое на заказ. Так что поеду в МебельСам. Может там помогут...
Re: Мебельные жалюзи
Тоже сделал шкаф и тоже решил не заморачиваться с дверями) Про такие жалюзи думал, но мороки с ними будет много) В итоге - на проем повесил обычную рулонную шторку, купленную в Стройке)
Re: Мебельные жалюзи
vova писал(а):...но мороки с ними будет много...
Не думаю. Прикрепить направляющие. И заправить на них жалюзи.
vova писал(а): В итоге - на проем повесил обычную рулонную шторку, купленную в Стройке)
Рассматривал, как запасной вариант. Но жена категорически против.
Re: Мебельные жалюзи
Не нужно спрашивать у тех кто делает мебель. Они комплектующие Вам не продадут. Спрашивайте там где торгуют именно фурнитурой. Проблем найти подобные жалюзи нет. МебельСам, Мебельщик, Интерьер-Комплект.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 дек 2014, 12:15
Re: Мебельные жалюзи
paXaN писал(а):Здравствуйте всем!
Есть желание в туалете сделать за унитазом шкаф. Но обычные двери ставить не хочу. В интернете несколько раз натыкался на такое решение, как "мебельные жалюзи". Вот, например: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?ID=521
Но нигде в Рязани не могу найти такого. Обращался в несколько фирм-изготовителей мебели, но ни у кого такого нет. Только классические двери.
Может, кто-то сталкивался с таким решением? Где-то видели?
Буду признателен за любую информацию.
Подскажите, какой итог? Где заказали? Где делают? Как качество?
)) Буду признательна за любую информацию.
Re: Мебельные жалюзи
Да, мне тоже очень интересно. Мы сделали вот такие полочки сзади в туалете, вот как на фото, теперь хотим сделать жалюзи. Ну подскажите , пожалуйста. )))) Буду признательна, очень нужно. А еще хотим сделать жалюзи на кухню, может и их где нить закажем.
http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/08/34a93be2b987f5207a5411f63e6143dc.jpg
http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/08/34a93be2b987f5207a5411f63e6143dc.jpg
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 дек 2014, 12:15
Re: Мебельные жалюзи
По поводу туалета и ванной комнаты, сейчас рассматриваем римскую штору на электрокарнизе. Думаю будет очень достойно выглядеть.
По жалюзи, общалась с московской фирмой, жалюзи Rehau пластиковые полупрозрачные, размер приблизительно 2,3х0,8м, стоимость около 30т.р.
По жалюзи, общалась с московской фирмой, жалюзи Rehau пластиковые полупрозрачные, размер приблизительно 2,3х0,8м, стоимость около 30т.р.
Re: Мебельные жалюзи
Lana4512 писал(а):Полочки конечно красиво, но мы предпочли поставить рольставни сантехнические - и интерьер вписались, и по цене я бы не сказала, что прям за облачно, да и функционально они мне больше по душе.
Похоже на это получилось http://www.zaschitka.ru/production/rolstavni/rolstavni-santekhnicheskie
Зачем же так далеко в Москву заказывать? На выезде из Рязани, прямо за углом, находится Улан-Уде, там дешевле и рядом. Убейте уже эту дуру, то кирпич из Питера рекламирует, то жалюзи из Москвы.
Re: Мебельные жалюзи
paXaN писал(а):Прозванивал несколько фирм по установке окон. Но там только предлагают рольставни. Это похоже, но немного не то, что нужно. И в маленьких размерах не делают...
Ширина, которую минимально можно сделать, это в пределах 50 см. Если подрезать капсулу и шток пружины, то еще можно сантиметров пять выиграть. Так, что при желании можно вписать в любой шкаф.
А вот как правильно мерить и что учесть, это читайте интернет: http://yarvorota.ru/rolstavni.html.
Плюс ко всему, Вы смешиваете рольставни и мебельные жалюзи. Это разные вещи по своему устройству и из разных сфер.
И для ниши за сантехникой, мебельные не очень удобны. Но делают прикольные сейчас по их подобию. Я видел такое. Надо только поискать. Фото работ посмотрите. Думаю сразу найдете.
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