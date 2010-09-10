Сообщение dima155 » 13 янв 2015, 12:08

Татьянка83 писал(а): А вот дом на верхней мы когда-то тоже рассматривали, т.к. жили недалеко. Так место тихое (не люблю когда шумно), причем гаражи рядом расчистили, видимо будет со временем застраиваться целый двор. Но далековато от всех остановок: куда не идти везде далеко - будь то лента, дикси на яблочкова или старый круг.

Нам тоже приглянулось, что место тихое и улица не слишком проездная,и расположение как бы на грани начала Дашково-Песочни и Кального. Да и в принципе в округе формируется такой красивый кластер из новостроек (Багратион Единства, Добрыня Капитала, наш На Верхней, сейчас рядом ещё домов наставят заместо гаражей и райончик как бы приобретет законченный вид). Более всего купила цена конечно в октябре 2013г. покупали трёшку по 31000 за метр, по нынешним меркам кажется ценой из давнего-давнего прошлого, хотя времени то убежало нет ничего...а До остановок кстати не так уж и далеко, 5-6 минут ходьбы это не критично.Двор большой, а вот территорию заборчиком огородить и шлагбаум на въезд поставить было бы очень хорошо - но этим видимо придётся за свои деньги заниматься, так как в строит. компании сказали что проектом это не предусмотрено.Поэтому и хотелось бы найти так сказать соседей, заранее продумать что и как благоустроить...