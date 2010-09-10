Стройперспектива что за компания?
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Стройперспектива что за компания?
Народ кто нибудь связывайся с этой компанией? Строят дом на Васильевской. Цены уж больно заманчивые.
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Re: Стройперспектива что за компания?
Давно работают, строят объект за объектом, ДП, Дашки. Без лишнего пафоса.
Re: Стройперспектива что за компания?
Вложились уже больше года назад в квартиру в Дашково-Песочне у Стройперспективы в доме на Верхней (фактически находится наверху на улице Тимуровцев за гипермаркетом "Лента"). Дом стоит сейчас под крышу, с виду симпатичный, башенные краны уже с начала осени убрали, ведутся внутренние работы...сдавать собираются на полгода раньше заявленного, что ныне редкость - ну а там посмотрим что выйдет...
Квартиры почти все распроданы, но на Рязанских форумах не могу найти обсуждений по этому дому, ни в VK ни здесь. Среди "местных" есть дольщики этого дома? Хотелось бы пообщаться так сказать с потенциальными соседями...
Квартиры почти все распроданы, но на Рязанских форумах не могу найти обсуждений по этому дому, ни в VK ни здесь. Среди "местных" есть дольщики этого дома? Хотелось бы пообщаться так сказать с потенциальными соседями...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 дек 2014, 08:49
Re: Стройперспектива что за компания?
У меня сестра покупала квартиру в доме на шереметьево (лет 5-7 назад точно не скажу), которая строила эта контора. Сдали раньше срока, косяков никаких не было.
А вот дом на верхней мы когда-то тоже рассматривали, т.к. жили недалеко. Так место тихое (не люблю когда шумно), причем гаражи рядом расчистили, видимо будет со временем застраиваться целый двор. Но далековато от всех остановок: куда не идти везде далеко - будь то лента, дикси на яблочкова или старый круг.
А вот дом на верхней мы когда-то тоже рассматривали, т.к. жили недалеко. Так место тихое (не люблю когда шумно), причем гаражи рядом расчистили, видимо будет со временем застраиваться целый двор. Но далековато от всех остановок: куда не идти везде далеко - будь то лента, дикси на яблочкова или старый круг.
Re: Стройперспектива что за компания?
Татьянка83 писал(а):А вот дом на верхней мы когда-то тоже рассматривали, т.к. жили недалеко. Так место тихое (не люблю когда шумно), причем гаражи рядом расчистили, видимо будет со временем застраиваться целый двор. Но далековато от всех остановок: куда не идти везде далеко - будь то лента, дикси на яблочкова или старый круг.
Нам тоже приглянулось, что место тихое и улица не слишком проездная,и расположение как бы на грани начала Дашково-Песочни и Кального. Да и в принципе в округе формируется такой красивый кластер из новостроек (Багратион Единства, Добрыня Капитала, наш На Верхней, сейчас рядом ещё домов наставят заместо гаражей и райончик как бы приобретет законченный вид). Более всего купила цена конечно в октябре 2013г. покупали трёшку по 31000 за метр, по нынешним меркам кажется ценой из давнего-давнего прошлого, хотя времени то убежало нет ничего...а До остановок кстати не так уж и далеко, 5-6 минут ходьбы это не критично.
Двор большой, а вот территорию заборчиком огородить и шлагбаум на въезд поставить было бы очень хорошо - но этим видимо придётся за свои деньги заниматься, так как в строит. компании сказали что проектом это не предусмотрено.
Поэтому и хотелось бы найти так сказать соседей, заранее продумать что и как благоустроить...
Re: Стройперспектива что за компания?
dima155 писал(а):Татьянка83 писал(а):А вот дом на верхней мы когда-то тоже рассматривали, т.к. жили недалеко. Так место тихое (не люблю когда шумно), причем гаражи рядом расчистили, видимо будет со временем застраиваться целый двор. Но далековато от всех остановок: куда не идти везде далеко - будь то лента, дикси на яблочкова или старый круг.
Нам тоже приглянулось, что место тихое и улица не слишком проездная,и расположение как бы на грани начала Дашково-Песочни и Кального. Да и в принципе в округе формируется такой красивый кластер из новостроек (Багратион Единства, Добрыня Капитала, наш На Верхней, сейчас рядом ещё домов наставят заместо гаражей и райончик как бы приобретет законченный вид). Более всего купила цена конечно в октябре 2013г. покупали трёшку по 31000 за метр, по нынешним меркам кажется ценой из давнего-давнего прошлого, хотя времени то убежало нет ничего...а До остановок кстати не так уж и далеко, 5-6 минут ходьбы это не критично.
Двор большой, а вот территорию заборчиком огородить и шлагбаум на въезд поставить было бы очень хорошо - но этим видимо придётся за свои деньги заниматься, так как в строит. компании сказали что проектом это не предусмотрено.
Поэтому и хотелось бы найти так сказать соседей, заранее продумать что и как благоустроить...
Хотелось бы написать, что компания "Стройперспектива" хоть и не крупная, но "старожил" на строительном рынке с хорошей репутаций, НО БОЮСЬ... эту репутацию подорвать
P.S.: Кроме шуток. Строят хорошо. Место тоже хорошее (разве это далеко - 5 минут до остановки и до магазина???) Дом хороший. Строят не много, но качественно и добротно! ....
А еще у них у директора фамилия как у капитана подводной лодки)))))
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
Re: Стройперспектива что за компания?
Natka_62 писал(а):Хотелось бы написать, что компания "Стройперспектива" хоть и не крупная, но "старожил" на строительном рынке с хорошей репутаций, НО БОЮСЬ... эту репутацию подорвать
P.S.: Кроме шуток. Строят хорошо. Место тоже хорошее (разве это далеко - 5 минут до остановки и до магазина???) Дом хороший. Строят не много, но качественно и добротно! ....
А еще у них у директора фамилия как у капитана подводной лодки)))))
Да, вроде бы все хорошо идёт и качество работ меня тоже пока устраивает. Отопление смонтировали, внутренние работы полным ходом, ещё осталось благоустройство - и дом завершен, в оговоренные договором сроки более чем вписываются. На стройке сказали вроде бы что они ещё один там дом рядышком симметричный этому строить собираются...
Re: Стройперспектива что за компания?
Честно говоря, впервые слышу, хотя то кто-то может и сталкивался, у меня в этом году главным стало берегоукрепление, вот тут заказывал работы.
Re: Стройперспектива что за компания?
Откровенно за них не слышал, да и не стоит сотрудничать с теми, у кого нет реальных отзывов. Если нужен качественный застройщик, то нужно обращать внимание на тех, с кем он сотрудничает, то есть производитель жби. Положительный опыт получили когда узнали про https://detalgbi.ru/ и его продукцию, ведь они используют современные технологии и предоставляют высокие гарантии, при этом ценовая политика доступная.
Re: Стройперспектива что за компания?
Я так и не поняла что то, что это за компания и хорошо ли она строит? Вообще ни разу не слышала о ней, а тут подруга говорит берет там квартиру. Подскажите поконкретнее, кто что знает и стоит ли там рассматривать варианты? а то может лучше по проверенным, типа Северки, Веллкома, Единства?
Re: Стройперспектива что за компания?
Не могу сказать, вот так лоб в лоб не сталкивалась с застройщиками. Мы купили квартиру в новостройке, только уже от собственника. Нашли хороший вариант через сервис https://rosndv.ru/razan/kvartira/kupit/ ... omnatnaya/ Нас устроила и площадь, и район в котором расположен ЖК. Сейчас идет ремонт, так как стены были голые, планируем Новый год встречать уже в новой жил площади.
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