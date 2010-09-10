Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение Шварц » 19 май 2016, 15:56

Ниву на шнурке вечером тащили... зачетная борода из травы снизу на кардане, крутилась, как винт :D экипаж улыбался, довольные такие.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение АЛСНщик » 19 май 2016, 16:25

А действительно, да ну их этих... топлесс :P Про машины интереснее, и про девок, которые в машинах разбираются :wink:
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NastasiaJo
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение NastasiaJo » 10 июн 2016, 05:59

Не. если будут все голые по улицам ходить, то где ж интрига? не интересно станет
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Мисс_Ру
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2016, 14:41

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение Мисс_Ру » 27 июн 2016, 16:02

Действительно, зачем по городу в топлесс ходить
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение АЛСНщик » 17 окт 2016, 13:58

АЛСНщик писал(а):Тоже топлесс
http://www.youtube.com/watch?v=lDiOQY3EdH0
Привет, 90-е :) :D 8)

Опа! Оказывается, манеру трясти сиськами при людях нашему обществу внушали со сцены не только в "смутный" период краха СССР, но и в относительно стабильные "нулевые":
https://www.youtube.com/watch?v=QojKWqoUbxM
Я как-то пропустил именно то выступление, только в этом году на Ютьюбе увидел.


Интересно, откликнутся женщины когда-нибудь на подобные стандарты поведения: в конце 80-х женские бёдра публика видела поначалу в основном у артисток на сцене, и лишь потом обычные женщины на улицах, что называется, "с цепи сорвались" :mrgreen: Ожидается ли продолжение, но уже с сиськами? :oops:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение Шварц » 17 окт 2016, 14:25

АЛСНщик писал(а):... только в этом году на Ютьюбе увидел.


... в конце 80-х женские бёдра публика видела поначалу в основном у артисток на сцене, и лишь потом обычные женщины на улицах, что называется, "с цепи сорвались" :mrgreen: Ожидается ли продолжение, но уже с сиськами? :oops:


См... от бедра и выше :lol:

Глюк,оза.jpg
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение АЛСНщик » 03 дек 2016, 09:53

А как участники дискуссии относятся к кормлению грудью в публичных местах:
http://www.rzn.info/news/2016/12/2/v-ry ... h-mam.html
Лично я сугубо положительно, что и изложил в комментарии к новости ;)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение listen10 » 03 дек 2016, 10:07

Если соблюдать вашу последовательность, которая не отрицает интимных процессов, то сначала выставки превратятся в порнографию,а потом нормой станет сношаться в маршрутке.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение АЛСНщик » 03 дек 2016, 10:12

Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение ФрекенСнорк » 03 дек 2016, 10:38

АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?

потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение ФрекенСнорк » 03 дек 2016, 10:40

listen10 писал(а):Если соблюдать вашу последовательность, которая не отрицает интимных процессов, то сначала выставки превратятся в порнографию,а потом нормой станет сношаться в маршрутке.

да ну. советами замучают.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение АЛСНщик » 03 дек 2016, 10:47

ФрекенСнорк писал(а):
АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?

потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.

А когда большая часть тела женщины не прикрыта одеждой, это не вредно для неё самой? На парковой скамейке бомж помер от инфекционного заболевания - а через час на этом самом месте мадама сидит голыми бёдрами :x
Сразу поясню: я не призываю к топлессу. Более того, в области женского дресс-кода я скорее консерватор. Глядя на то, как начиная с рубежа 80-90-х годов женщины "срывались с цепи" в стремлении показать широкой общественности каждую складку на своём теле, я может и не испытывал негодования, но недоумение - точно :wink: Я просто призываю к логике: раньше трусами на улице не "светили" -сейчас можно :P Почему нехорошо "светить" тем, что под трусами? :mrgreen:
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение listen10 » 03 дек 2016, 10:51

Может мы путаем некоторый перебор в выборе одежды, чтобы подчеркнуть свою сексуальность и интимные процессы?
Согласитесь, приоткрытая грудь на дефиле и кормление грудью на людях,несколько разные вещи. И да, в мое время девчонки в 8-9 классах, следуя моде на мини, так подрезали свою школьную форму, что именно "светили" трусами.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение ФрекенСнорк » 03 дек 2016, 13:45

АЛСНщик писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?

потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.

А когда большая часть тела женщины не прикрыта одеждой, это не вредно для неё самой? На парковой скамейке бомж помер от инфекционного заболевания - а через час на этом самом месте мадама сидит голыми бёдрами :x
Сразу поясню: я не призываю к топлессу. Более того, в области женского дресс-кода я скорее консерватор. Глядя на то, как начиная с рубежа 80-90-х годов женщины "срывались с цепи" в стремлении показать широкой общественности каждую складку на своём теле, я может и не испытывал негодования, но недоумение - точно :wink: Я просто призываю к логике: раньше трусами на улице не "светили" -сейчас можно :P Почему нехорошо "светить" тем, что под трусами? :mrgreen:

для неё самой- на здоровье! а малышу- вредно!!! вот свой появится- так предложите супруге прилюдно титькой покормить...а я потом посмотрю, сколько посуды уцелеет.
а что же касается того, что женщины стремились показать всем желающим- могу только повторить- это богатыри на Руси перевелись, а дурням перевода нет.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение Laca » 05 дек 2016, 12:40

ужас какой((
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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 15:08

Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс

Сообщение RosKoToR » Сегодня, 15:54

ХОЧУ в НЙ :D
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