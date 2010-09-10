Сообщение АЛСНщик » 03 дек 2016, 10:47

ФрекенСнорк писал(а): АЛСНщик писал(а): Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?

потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария. потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.

А когда большая часть тела женщины не прикрыта одеждой, это не вредно для неё самой? На парковой скамейке бомж помер от инфекционного заболевания - а через час на этом самом месте мадама сидит голыми бёдрамиСразу поясню: я не призываю к топлессу. Более того, в области женского дресс-кода я скорее консерватор. Глядя на то, как начиная с рубежа 80-90-х годов женщины "срывались с цепи" в стремлении показать широкой общественности каждую складку на своём теле, я может и не испытывал негодования, но недоумение - точноЯ просто призываю к логике: раньше трусами на улице не "светили" -сейчас можноПочему нехорошо "светить" тем, что под трусами?