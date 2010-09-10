Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
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Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Ниву на шнурке вечером тащили... зачетная борода из травы снизу на кардане, крутилась, как винт экипаж улыбался, довольные такие.
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
А действительно, да ну их этих... топлесс Про машины интереснее, и про девок, которые в машинах разбираются
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 июн 2016, 03:46
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Не. если будут все голые по улицам ходить, то где ж интрига? не интересно станет
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Действительно, зачем по городу в топлесс ходить
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
АЛСНщик писал(а):Тоже топлесс
http://www.youtube.com/watch?v=lDiOQY3EdH0
Привет, 90-е
Опа! Оказывается, манеру трясти сиськами при людях нашему обществу внушали со сцены не только в "смутный" период краха СССР, но и в относительно стабильные "нулевые":
https://www.youtube.com/watch?v=QojKWqoUbxM
Я как-то пропустил именно то выступление, только в этом году на Ютьюбе увидел.
Интересно, откликнутся женщины когда-нибудь на подобные стандарты поведения: в конце 80-х женские бёдра публика видела поначалу в основном у артисток на сцене, и лишь потом обычные женщины на улицах, что называется, "с цепи сорвались" Ожидается ли продолжение, но уже с сиськами?
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
АЛСНщик писал(а):... только в этом году на Ютьюбе увидел.
... в конце 80-х женские бёдра публика видела поначалу в основном у артисток на сцене, и лишь потом обычные женщины на улицах, что называется, "с цепи сорвались" Ожидается ли продолжение, но уже с сиськами?
См... от бедра и выше
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
А как участники дискуссии относятся к кормлению грудью в публичных местах:
http://www.rzn.info/news/2016/12/2/v-ry ... h-mam.html
Лично я сугубо положительно, что и изложил в комментарии к новости
http://www.rzn.info/news/2016/12/2/v-ry ... h-mam.html
Лично я сугубо положительно, что и изложил в комментарии к новости
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Если соблюдать вашу последовательность, которая не отрицает интимных процессов, то сначала выставки превратятся в порнографию,а потом нормой станет сношаться в маршрутке.
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?
потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
listen10 писал(а):Если соблюдать вашу последовательность, которая не отрицает интимных процессов, то сначала выставки превратятся в порнографию,а потом нормой станет сношаться в маршрутке.
да ну. советами замучают.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?
потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.
А когда большая часть тела женщины не прикрыта одеждой, это не вредно для неё самой? На парковой скамейке бомж помер от инфекционного заболевания - а через час на этом самом месте мадама сидит голыми бёдрами
Сразу поясню: я не призываю к топлессу. Более того, в области женского дресс-кода я скорее консерватор. Глядя на то, как начиная с рубежа 80-90-х годов женщины "срывались с цепи" в стремлении показать широкой общественности каждую складку на своём теле, я может и не испытывал негодования, но недоумение - точно Я просто призываю к логике: раньше трусами на улице не "светили" -сейчас можно Почему нехорошо "светить" тем, что под трусами?
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
Может мы путаем некоторый перебор в выборе одежды, чтобы подчеркнуть свою сексуальность и интимные процессы?
Согласитесь, приоткрытая грудь на дефиле и кормление грудью на людях,несколько разные вещи. И да, в мое время девчонки в 8-9 классах, следуя моде на мини, так подрезали свою школьную форму, что именно "светили" трусами.
Согласитесь, приоткрытая грудь на дефиле и кормление грудью на людях,несколько разные вещи. И да, в мое время девчонки в 8-9 классах, следуя моде на мини, так подрезали свою школьную форму, что именно "светили" трусами.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
АЛСНщик писал(а):ФрекенСнорк писал(а):АЛСНщик писал(а):Почему в таком случае нынешний дресс-код отличается от норм и обычаев не только прошлых веков, но даже от стиля одежды, вернее степени оголённости, второй половины 80-х годов? Кто разрешил учительницам вертеть перед доской своими бедрищами как маятник? А если это нормально и допустимо, то почему кормление грудью в маршрутке у кого-то вызывает возмущение?
потому что это- вредно для здоровья малыша. сплошная антисанитария.
А когда большая часть тела женщины не прикрыта одеждой, это не вредно для неё самой? На парковой скамейке бомж помер от инфекционного заболевания - а через час на этом самом месте мадама сидит голыми бёдрами
Сразу поясню: я не призываю к топлессу. Более того, в области женского дресс-кода я скорее консерватор. Глядя на то, как начиная с рубежа 80-90-х годов женщины "срывались с цепи" в стремлении показать широкой общественности каждую складку на своём теле, я может и не испытывал негодования, но недоумение - точно Я просто призываю к логике: раньше трусами на улице не "светили" -сейчас можно Почему нехорошо "светить" тем, что под трусами?
для неё самой- на здоровье! а малышу- вредно!!! вот свой появится- так предложите супруге прилюдно титькой покормить...а я потом посмотрю, сколько посуды уцелеет.
а что же касается того, что женщины стремились показать всем желающим- могу только повторить- это богатыри на Руси перевелись, а дурням перевода нет.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Жительницам Нью-Йорка разрешили ходить по городу топлесс
RosKoToR писал(а):ХОЧУ в НЙ
Но мне как-то в таких ситуациях дети вспоминаются. Тогда смотришь на полуголую тетю и понимаешь, что это НЕ нормально, когда в общественных местах демонстрируются интимности. Пусть это в рамках нью-йоркских законов... Есть более важные законы - морали и духовности... Хочешь увидеть женщину раздетой - вперед, в интернете таких сайтов взрослых знакомств очень много, пруд пруди, там на любой цвет и вкус..
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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