Сообщение DS » 05 июн 2013, 23:09

Еду сегодня домой, смотрю - в лесу палатка, рядом с ней десятка с нижегородскими номерами. Подхожу, спрашиваю - ребята, вы же не будете здесь костёр жечь? - вылезает молодой парень и очень добро желательным тоном говорит, что у них газовая плитка и они даже не курят. В итоге, мы рассыпались во взаимных любезностях и т. п.

Через полчаса приезжает жена и рассказывает про них же - она тоже остановилась попросить костёр не жечь. Ей сказали, что она уже третья и костров здесь не будет.

Чёрт, просто надежда какая-то появляется, что не подавимся мы здесь все собственной злобой.