Есть же нормальные люди!
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
17 сообщений • Страница 1 из 1
Есть же нормальные люди!
Еду сегодня домой, смотрю - в лесу палатка, рядом с ней десятка с нижегородскими номерами. Подхожу, спрашиваю - ребята, вы же не будете здесь костёр жечь? - вылезает молодой парень и очень добро желательным тоном говорит, что у них газовая плитка и они даже не курят. В итоге, мы рассыпались во взаимных любезностях и т. п.
Через полчаса приезжает жена и рассказывает про них же - она тоже остановилась попросить костёр не жечь. Ей сказали, что она уже третья и костров здесь не будет.
Чёрт, просто надежда какая-то появляется, что не подавимся мы здесь все собственной злобой.
Через полчаса приезжает жена и рассказывает про них же - она тоже остановилась попросить костёр не жечь. Ей сказали, что она уже третья и костров здесь не будет.
Чёрт, просто надежда какая-то появляется, что не подавимся мы здесь все собственной злобой.
Re: Есть же нормальные люди!
Я в лесу. когда пожары тушили, увидел и понял. что большинство из нас нормальные люди.
И это пройдет...
Re: Есть же нормальные люди!
Из тех, кто тушил - вообще все, практически. А вот месяц назад нас тут с соседом отчитал гражданин, который жег валежник прямо в лесу. Сказал, что вместо того, чтобы мешать ему наводить порядок в лесу, лучше бы прекратили пивные банки по лесу раскидывать.
Сегодня проехал мимо стоянки нижегородцев - их нет. И ни малейшего намёка, что там вообще были люди. Вот это круто.
Сегодня проехал мимо стоянки нижегородцев - их нет. И ни малейшего намёка, что там вообще были люди. Вот это круто.
Re: Есть же нормальные люди!
Ездили сегодня на ласковское озеро собачку плавать учить.
Тьфу, блин. Всё загажено, костровища прямо в лесу, окурки, бутылки, трусы, прокладки.
Выкопать себе пруд, что ли? Или бассейн каркасный поставить..
Тьфу, блин. Всё загажено, костровища прямо в лесу, окурки, бутылки, трусы, прокладки.
Выкопать себе пруд, что ли? Или бассейн каркасный поставить..
Re: Есть же нормальные люди!
На ласковском загрождения сломали и теперь машины паркуются прям на пляже
Re: Есть же нормальные люди!
В Солотче сейчас. Сушь жуткая, дожди все мимо прошли, хотя в Рязани поливало каждый день. Зато вчера минут 10 салют был.
Re: Есть же нормальные люди!
А вот сейчас тест будет: 20 минут назад постучались ко мне ягодники, попросили воды. Я им вынес 1,5 л пузырик кваса, а сам поехал в магазин. Теоретически, они должны мне попасться на обратном пути. Интересно - будет с ними пузырик, или я его в лесу найду?
Re: Есть же нормальные люди!
Да есть нормальные ,но их мало! тоже весь мусор забираем с собой ,причём в рюкзаке!
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
Re: Есть же нормальные люди!
С разбегом в пару месяцев наблюдал две картины.
Первая. Из продуктового магазина вышел парень пригоповатой внешности, в чем-то типа кепки (зимой) и спортивных штанах, бросил скомканный чек в урну, не попал, наклонился чтобы поднять, дунул ветер и комок отлетел на пару метров, он все равно дошел до него и отправил таки в урну.
Вторая. По улице идет женщина лет 35-40, хорошо одета, общий вид ухоженности и интеллигентности, рядом дочка лет 8-9, распаковывает что-то типа конфетки и бросает на ее глазах обертку себе под ноги. Для мамаши и дочки это норма, обе спокойно и чинно продолжают идти дальше.
Ни к каким выводам не призываю, просто фрагментарные наблюдения.
Первая. Из продуктового магазина вышел парень пригоповатой внешности, в чем-то типа кепки (зимой) и спортивных штанах, бросил скомканный чек в урну, не попал, наклонился чтобы поднять, дунул ветер и комок отлетел на пару метров, он все равно дошел до него и отправил таки в урну.
Вторая. По улице идет женщина лет 35-40, хорошо одета, общий вид ухоженности и интеллигентности, рядом дочка лет 8-9, распаковывает что-то типа конфетки и бросает на ее глазах обертку себе под ноги. Для мамаши и дочки это норма, обе спокойно и чинно продолжают идти дальше.
Ни к каким выводам не призываю, просто фрагментарные наблюдения.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Есть же нормальные люди!
Лучше сказать несколько раз,чем потом любоваться на сожженную красоту.
Re: Есть же нормальные люди!
Всегда убираем за собой мусор. Нам же там и отдыхать потом. А вообще скоро чистых мест не останется там, где ступала нога человека.
Re: Есть же нормальные люди!
Чего надо купить?
- anygen
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 янв 2014, 23:00
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Есть же нормальные люди!
Нормальные люди то есть. Я заметил, что костры жгут в основном приезжие, ибо чего терять? Не свое ведь. Ну правда, ребята адекватные мне попадались, без проблем потушили и мусор свой забрали.
Re: Есть же нормальные люди!
Да есть нормальные ,но их мало! тоже весь мусор забираем с собой ,причём в рюкзаке!
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
Re: Есть же нормальные люди!
Чего купить-то надо?
Re: Есть же нормальные люди!
Были сегодня на другой стороне Старицы напротив Лысой горы. Чистота! Очень приятно. Да и на Лысой горе тоже чисто и убрано (холодно видимо).
Зато в Агропустыни - полно мусора на каждом шагу. Часть в мешках, часть просто валяется в кучах или не в кучах.
Зато в Агропустыни - полно мусора на каждом шагу. Часть в мешках, часть просто валяется в кучах или не в кучах.
Есть же нормальные люди
Все что есть из джейлов с нерабочей Сидией будет ли нормальный или он уже есть ?
17 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Природа, лес, водоемы, Мещера»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость