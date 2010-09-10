Есть же нормальные люди!

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 05 июн 2013, 23:09

Еду сегодня домой, смотрю - в лесу палатка, рядом с ней десятка с нижегородскими номерами. Подхожу, спрашиваю - ребята, вы же не будете здесь костёр жечь? - вылезает молодой парень и очень добро желательным тоном говорит, что у них газовая плитка и они даже не курят. В итоге, мы рассыпались во взаимных любезностях и т. п.
Через полчаса приезжает жена и рассказывает про них же - она тоже остановилась попросить костёр не жечь. Ей сказали, что она уже третья и костров здесь не будет.
Чёрт, просто надежда какая-то появляется, что не подавимся мы здесь все собственной злобой.
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение Князь » 06 июн 2013, 21:18

Я в лесу. когда пожары тушили, увидел и понял. что большинство из нас нормальные люди.
И это пройдет...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 06 июн 2013, 23:02

Из тех, кто тушил - вообще все, практически. А вот месяц назад нас тут с соседом отчитал гражданин, который жег валежник прямо в лесу. Сказал, что вместо того, чтобы мешать ему наводить порядок в лесу, лучше бы прекратили пивные банки по лесу раскидывать.

Сегодня проехал мимо стоянки нижегородцев - их нет. И ни малейшего намёка, что там вообще были люди. Вот это круто.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 30 июн 2013, 09:31

Ездили сегодня на ласковское озеро собачку плавать учить.
Тьфу, блин. Всё загажено, костровища прямо в лесу, окурки, бутылки, трусы, прокладки.
Выкопать себе пруд, что ли? Или бассейн каркасный поставить..
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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение logdam » 30 июн 2013, 09:44

На ласковском загрождения сломали и теперь машины паркуются прям на пляже
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение tochka » 30 июн 2013, 10:54

В Солотче сейчас. Сушь жуткая, дожди все мимо прошли, хотя в Рязани поливало каждый день. Зато вчера минут 10 салют был.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 30 июн 2013, 11:32

А вот сейчас тест будет: 20 минут назад постучались ко мне ягодники, попросили воды. Я им вынес 1,5 л пузырик кваса, а сам поехал в магазин. Теоретически, они должны мне попасться на обратном пути. Интересно - будет с ними пузырик, или я его в лесу найду?
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edge
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 16 фев 2010, 10:29

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение edge » 26 фев 2014, 10:34

Да есть нормальные ,но их мало! тоже весь мусор забираем с собой ,причём в рюкзаке!
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение hardbone » 26 фев 2014, 10:54

С разбегом в пару месяцев наблюдал две картины.

Первая. Из продуктового магазина вышел парень пригоповатой внешности, в чем-то типа кепки (зимой) и спортивных штанах, бросил скомканный чек в урну, не попал, наклонился чтобы поднять, дунул ветер и комок отлетел на пару метров, он все равно дошел до него и отправил таки в урну.

Вторая. По улице идет женщина лет 35-40, хорошо одета, общий вид ухоженности и интеллигентности, рядом дочка лет 8-9, распаковывает что-то типа конфетки и бросает на ее глазах обертку себе под ноги. Для мамаши и дочки это норма, обе спокойно и чинно продолжают идти дальше.

Ни к каким выводам не призываю, просто фрагментарные наблюдения.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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GALINA_76
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:10

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение GALINA_76 » 07 апр 2014, 11:59

Лучше сказать несколько раз,чем потом любоваться на сожженную красоту.
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Тося
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 19:23

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение Тося » 14 апр 2014, 19:30

Всегда убираем за собой мусор. Нам же там и отдыхать потом. А вообще скоро чистых мест не останется там, где ступала нога человека.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 14 апр 2014, 21:02

Чего надо купить?
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anygen
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 23:00
Откуда: Рязань
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Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение anygen » 01 май 2014, 19:43

Нормальные люди то есть. Я заметил, что костры жгут в основном приезжие, ибо чего терять? Не свое ведь. Ну правда, ребята адекватные мне попадались, без проблем потушили и мусор свой забрали.
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fruct
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 17:33
Откуда: Москва

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение fruct » 18 июн 2014, 17:40

Да есть нормальные ,но их мало! тоже весь мусор забираем с собой ,причём в рюкзаке!
а народ приехал на тачке выпили,закусили ,мягко говоря "насрали" и поехали...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19220
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение DS » 18 июн 2014, 18:51

Чего купить-то надо?
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Есть же нормальные люди!

Сообщение tochka » 20 июн 2014, 00:50

Были сегодня на другой стороне Старицы напротив Лысой горы. Чистота! Очень приятно. Да и на Лысой горе тоже чисто и убрано (холодно видимо).
Зато в Агропустыни - полно мусора на каждом шагу. Часть в мешках, часть просто валяется в кучах или не в кучах.
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pascalNam
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:54

Есть же нормальные люди

Сообщение pascalNam » Сегодня, 17:28

Все что есть из джейлов с нерабочей Сидией будет ли нормальный или он уже есть ?
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