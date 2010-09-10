взрослый невролог

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
gerett2014
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 16:07

взрослый невролог

Сообщение gerett2014 » 06 июн 2013, 16:10

говорят,что в городе в какой-то поликлинике принимает очень хороший невролог из Москвы. кто-нибудь знает точно,где и когда он принимает?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: взрослый невролог

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 14:00

Всем привет! Мне нужно было найти опытного невролога, я понял что сделать в интернете это будет гораздо проще. Так и получилось, спустя время я нашла в интернете отзывы о неврологе - https://meds.ru/doctor/shlyapnikov-kirill-aleksandrovich и поняла что Шляпников Кирилл Александрович один из лучших неврологов. Вы можете смело обращаться!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость