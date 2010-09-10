взрослый невролог
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2013, 16:07
взрослый невролог
говорят,что в городе в какой-то поликлинике принимает очень хороший невролог из Москвы. кто-нибудь знает точно,где и когда он принимает?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: взрослый невролог
Всем привет! Мне нужно было найти опытного невролога, я понял что сделать в интернете это будет гораздо проще. Так и получилось, спустя время я нашла в интернете отзывы о неврологе - https://meds.ru/doctor/shlyapnikov-kirill-aleksandrovich и поняла что Шляпников Кирилл Александрович один из лучших неврологов. Вы можете смело обращаться!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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