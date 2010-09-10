Профилактика цистита

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Профилактика цистита

Сообщение Ложкина » 09 июн 2013, 22:19

Какая же гадость это цистит! Сколько раз ходила к урологу, сколько раз антибиотики курсами пила, а все равно он возвращается и возвращается!
Что вам для профилактики назначали? Что вы сами делаете, кроме обычных мер (не мерзнуть и гигиену блюсти)? Мне посоветовал доктор попить уро-ваксом на 3 месяца. Что о нем знаете? Может кто принимал? Я уже настолько устала от постоянного лечения, что ничему не верю((
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Mammy
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 сен 2011, 10:36

Re: Профилактика цистита

Сообщение Mammy » 10 июн 2013, 09:18

Канефрон попробуйте
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Профилактика цистита

Сообщение Ложкина » 26 сен 2013, 00:33

Спасибо, что хоть кто-то откликнулся. По факту свой последний цистит я лечила так: супракс солютаб на 7 дней (антибиотик) и уро-ваксом, его сейчас допиваю как раз. Эффект мне понравился, потому что это мой первый отпуск за 2 года, который не закончился острой формой цистита. Это дорогого стоит.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Профилактика цистита

Сообщение бабайка » 26 сен 2013, 01:32

Вы б сходили к врачу. Он тоже откликнется. Может и третий отпуск пройдет без проблем. Самолечение иногда дорогегее стоит.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Профилактика цистита

Сообщение Ложкина » 30 сен 2013, 17:09

Сходила к врачу. Самолечение тоже не приветствую, во всяком случае не с такой болячкой. Мне посоветовали для профилактики уро-ваксом применять на 3 месяца. Оказывается его можно и отдельно пить. А вообще уролог мне адекватный в этот раз попался, объясняет хоть что к чему.
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Костен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 26 май 2007, 01:01

Re: Профилактика цистита

Сообщение Костен » 01 окт 2013, 10:34

Сдайте анализы на ЗППП и проконсультируйтесь у венеролога. Чаще всего ЗППП бывают причиной хронического вялотекущего цистита и пиелонефрита.
Каждому своё
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Профилактика цистита

Сообщение Fafhrd » 06 ноя 2013, 16:48

Сдайте анализы на ЗППП и проконсультируйтесь у венеролога. Чаще всего ЗППП бывают причиной хронического вялотекущего цистита и пиелонефрита.
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Катерина1
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 23:33

Re: Профилактика цистита

Сообщение Катерина1 » 17 ноя 2013, 18:14

Соглашусь с тем, что сначало нужно выявить причину частых циститов - не всегда переохлаждение может быть причиной. Ну и конечно, повышать иммунитет.
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GALINA_76
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 16:10

Re: Профилактика цистита

Сообщение GALINA_76 » 03 апр 2014, 16:29

пропила дорогие препараты и ни какого эффекта.Подсказали пропить СТРЕПТОЦИД -вылечилась за 5 дней на 100%.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Профилактика цистита

Сообщение Борислава » 27 май 2014, 23:22

GALINA_76 писал(а):пропила дорогие препараты и ни какого эффекта.Подсказали пропить СТРЕПТОЦИД -вылечилась за 5 дней на 100%.

Говорят, 100% гарантии дает только Госстрах, и то правильнее сказать - давал. Цистит такая болезнь, которая неприятна своими рецидивами. И чаще одолевает женщин, из-за разницы в длине пути инфекции к мочевому пузырю :roll: . Тут в теме уже несколько раз написали - часто цистит у женщин провоцируют половые инфекции, и без излечения от них вылечить цистит невозможно. Кстати, стрептоцид - это ж наружное средство?
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zllatka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 апр 2011, 17:14

Re: Профилактика цистита

Сообщение zllatka » 28 май 2014, 08:22

Тоже был цистит, антибиотики только временно заглушают. Я избавилась от цистита повысив свой иммунитет. А так пила морс стаканами, причем натуральный. Также травы всякие.
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Lyuidmila
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 сен 2013, 19:28

Re: Профилактика цистита

Сообщение Lyuidmila » 14 июн 2014, 14:58

У меня тоже часто был цистит, антибиотики назначали. Потом к другому врачу попала - он сказал, что нужно сделать МРТ органов малого таза, там еще проблемы оказались. Поэтому, если часто болеете циститом, то лучше пройти полное обследование, чтоб не было рецидивов.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Профилактика цистита

Сообщение ФрекенСнорк » 14 июн 2014, 21:45

Философ и врач Маркус Герц услышал, что его бывший пациент начал заниматься самолечением, читая медицинскую литературу.
— Он еще умрет от опечатки, — съязвил Герц.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Профилактика цистита

Сообщение Мэри » 02 июн 2018, 19:40

Подниму тему,чтобы не открывать новую. У меня похоже цистит начался, вечер субботы :x . Позвонила сейчас подруге, рассказала, она говорит, что это цистит. И у нее тоже такое иногда случается. Сказала купить фитолизин в аптеке. А я сейчас читаю про него, там в составе только травы. С подругой не хочу сомнения свои обсуждать, но точно он поможет? Кто пробовал? Мне наверняка надо
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Контактная информация пользователя Петька

Re: Профилактика цистита

Сообщение Петька » Сегодня, 10:33

Мэри, прежде всего, вам нужно записаться ко врачу. А пока будете ждать назначенной даты, да, можно фитолизин попить. Мне он тоже хорошо помогал, и жене.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Профилактика цистита

Сообщение Мэри » Сегодня, 10:34

А к какому врачу, к гинекологу? И что они делают обычно?
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Контактная информация пользователя Петька

Re: Профилактика цистита

Сообщение Петька » Сегодня, 15:16

Сначала отправят анализы сдавать. А потом подберут лечение в зависимости от того, что будет в анализах. Жене тот же фитолизин назначили, например. Но поскольку он полностью натуральный, можно его начать пить и без рекомендации врача.
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