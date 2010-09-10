Сообщение бабайка » 26 сен 2013, 01:32

Вы б сходили к врачу. Он тоже откликнется. Может и третий отпуск пройдет без проблем. Самолечение иногда дорогегее стоит.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)