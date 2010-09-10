Профилактика цистита
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
19 сообщений • Страница 1 из 1
Профилактика цистита
Какая же гадость это цистит! Сколько раз ходила к урологу, сколько раз антибиотики курсами пила, а все равно он возвращается и возвращается!
Что вам для профилактики назначали? Что вы сами делаете, кроме обычных мер (не мерзнуть и гигиену блюсти)? Мне посоветовал доктор попить уро-ваксом на 3 месяца. Что о нем знаете? Может кто принимал? Я уже настолько устала от постоянного лечения, что ничему не верю((
Что вам для профилактики назначали? Что вы сами делаете, кроме обычных мер (не мерзнуть и гигиену блюсти)? Мне посоветовал доктор попить уро-ваксом на 3 месяца. Что о нем знаете? Может кто принимал? Я уже настолько устала от постоянного лечения, что ничему не верю((
Re: Профилактика цистита
Канефрон попробуйте
Re: Профилактика цистита
Спасибо, что хоть кто-то откликнулся. По факту свой последний цистит я лечила так: супракс солютаб на 7 дней (антибиотик) и уро-ваксом, его сейчас допиваю как раз. Эффект мне понравился, потому что это мой первый отпуск за 2 года, который не закончился острой формой цистита. Это дорогого стоит.
Re: Профилактика цистита
Вы б сходили к врачу. Он тоже откликнется. Может и третий отпуск пройдет без проблем. Самолечение иногда дорогегее стоит.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Профилактика цистита
Сходила к врачу. Самолечение тоже не приветствую, во всяком случае не с такой болячкой. Мне посоветовали для профилактики уро-ваксом применять на 3 месяца. Оказывается его можно и отдельно пить. А вообще уролог мне адекватный в этот раз попался, объясняет хоть что к чему.
Re: Профилактика цистита
Сдайте анализы на ЗППП и проконсультируйтесь у венеролога. Чаще всего ЗППП бывают причиной хронического вялотекущего цистита и пиелонефрита.
Каждому своё
Re: Профилактика цистита
Сдайте анализы на ЗППП и проконсультируйтесь у венеролога. Чаще всего ЗППП бывают причиной хронического вялотекущего цистита и пиелонефрита.
Re: Профилактика цистита
Соглашусь с тем, что сначало нужно выявить причину частых циститов - не всегда переохлаждение может быть причиной. Ну и конечно, повышать иммунитет.
Re: Профилактика цистита
пропила дорогие препараты и ни какого эффекта.Подсказали пропить СТРЕПТОЦИД -вылечилась за 5 дней на 100%.
Re: Профилактика цистита
GALINA_76 писал(а):пропила дорогие препараты и ни какого эффекта.Подсказали пропить СТРЕПТОЦИД -вылечилась за 5 дней на 100%.
Говорят, 100% гарантии дает только Госстрах, и то правильнее сказать - давал. Цистит такая болезнь, которая неприятна своими рецидивами. И чаще одолевает женщин, из-за разницы в длине пути инфекции к мочевому пузырю . Тут в теме уже несколько раз написали - часто цистит у женщин провоцируют половые инфекции, и без излечения от них вылечить цистит невозможно. Кстати, стрептоцид - это ж наружное средство?
Re: Профилактика цистита
Тоже был цистит, антибиотики только временно заглушают. Я избавилась от цистита повысив свой иммунитет. А так пила морс стаканами, причем натуральный. Также травы всякие.
Re: Профилактика цистита
У меня тоже часто был цистит, антибиотики назначали. Потом к другому врачу попала - он сказал, что нужно сделать МРТ органов малого таза, там еще проблемы оказались. Поэтому, если часто болеете циститом, то лучше пройти полное обследование, чтоб не было рецидивов.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Профилактика цистита
Философ и врач Маркус Герц услышал, что его бывший пациент начал заниматься самолечением, читая медицинскую литературу.
— Он еще умрет от опечатки, — съязвил Герц.
— Он еще умрет от опечатки, — съязвил Герц.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Профилактика цистита
Подниму тему,чтобы не открывать новую. У меня похоже цистит начался, вечер субботы . Позвонила сейчас подруге, рассказала, она говорит, что это цистит. И у нее тоже такое иногда случается. Сказала купить фитолизин в аптеке. А я сейчас читаю про него, там в составе только травы. С подругой не хочу сомнения свои обсуждать, но точно он поможет? Кто пробовал? Мне наверняка надо
Re: Профилактика цистита
Мэри, прежде всего, вам нужно записаться ко врачу. А пока будете ждать назначенной даты, да, можно фитолизин попить. Мне он тоже хорошо помогал, и жене.
Re: Профилактика цистита
А к какому врачу, к гинекологу? И что они делают обычно?
Re: Профилактика цистита
Сначала отправят анализы сдавать. А потом подберут лечение в зависимости от того, что будет в анализах. Жене тот же фитолизин назначили, например. Но поскольку он полностью натуральный, можно его начать пить и без рекомендации врача.
Re: Профилактика цистита
спасибо, сдала анализы
Re: Профилактика цистита
Цистит у женщин - это не то, что цистит у мужчин. Тут есть еще один фактор - расположение матки. Долго объяснять, да и не место. По опыту скажу. Монурал+спазмалгон на первые два-три дня еще спасут положение. Боли и спазмы точно уйдут. Дальше надо к спецам. Но не абы к кому. В 11-й ГКБ (на Новоселов) - Областной уронефрологический центр. Вообще, клиника теперь специализируется на урологии и нефрологии (там даже кафедра от медунивера). Мне там смогли помочь. Антибиотики - не сразу и не всем.
19 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость