Сообщение sasha@vera » 54 минуты назад

Если цистит - проблема мужского характера, значит течение и профилактика такие - phimos-and-infertility.ru/pielonefrit.html как на сайте описано. Коротко так сказать можно:цистит — заболевание воспалительного характера, поражающее слизистые оболочки мочевого пузыря. А вот диагностика цистита у женщин и у мужчин происходит по-разному.